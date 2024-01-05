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Giriş Tarihi: 5.1.2024 11:42

Anastaisos Bakasetas, Fatih Terim'i reddetti

Anastaisos Bakasetas, Fatih Terim’i reddetti

Fatih Terim'in basın toplantısında transfer etmek istediğini söylediği Anastaisos Bakasetas, Panathinaikos'un teklifini reddetti.

Fatih Terim'in kadroda görmek istediği Anastasios Bakasetas gelen teklife cevap verdi. Yunanistan ekibi Panathinaikos ile 1.5 yıllık anlaşan Fatih Terim, kulübe imza attığı toplantıda "Süper Lig'den futbolcu düşünüyor musunuz?" sorusunu açık açık Trabzon'da oynayan Bakasetas'ı istediğini söyleyerek cevaplandırmıştı.

ÜST DÜZEY LİGLERDE OYNAMAK İSTİYOR
Bordo-Mavililer ile kontratı sezon sonu bitecek olan orta sahanın hedefi ise ülkesinde oynamak değil. Yunan basınına göre Bakasetas; Almanya, İtalya ve İspanya gibi üst düzey Avrupa liglerinde forma giymek istiyor... Yıldız futbolcu için son olarak Beşiktaş da devreye girdi. Kulübü ise 1.5 milyon Euro bonservis bedeli talep etti. (Akşam)

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Anastaisos Bakasetas, Fatih Terim'i reddetti
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