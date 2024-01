Fatih Karagümrük kaptanı Levent Mercan’dan milli takım ve transfer sözleri

Fatih Karagümrük'ün 23 yaşındaki kaptanı Levent Mercan, kırmızı-siyahlı takımın ligin ilk yarısındaki performansı, kariyer hedefleri, orta sahadan sol bek pozisyonuna geçişi ve milli takım ile EURO 2024'e dair Demirören Haber Ajansı'na özel açıklamalarda bulundu. Kırmızı-Siyahlı ekibin ligdeki durumuna değinerek sözlerine başlayan Levent Mercan, "Puan olarak şu an çok iyi bir durumda değiliz ama ben iyi oyunculara sahip olduğumuza inanıyorum. İkinci yarıya en iyi şekilde dönmek istiyoruz. İyi bir takımız. Puan olarak da bunu göstermek istiyoruz" diye konuştu.



"GEÇEN SENE İYİ BİR SEZON GEÇİRDİM"

Fatih Karagümrük'te gösterdiği performansı değerlendiren Levent, "Son iki sezonda oynamaya başladım. Geçen sene iyi bir sezon geçirdim. Bu sezon da kendi adıma iyi gidiyor. Ben her zaman takımıma en iyi katkıyı vermeye çalışıyorum. Bence iyi performans verdim. En iyi performansımı vermek için elimden geleni yapmaya çalışıyorum" ifadelerini kullandı.



"DAHA İYİ SONUÇLAR ALACAĞIZ"

Takımın yeni teknik direktörü Shota Arveladze'nin takıma uyumu için henüz çok fazla zaman bulamadığını belirten sol bek oyuncusu, "Alparslan Erdem, iyi bir hocaydı. Shota hocanın çok zamanı olmadı. Bizimle iki maça çıktı. Maçlara en iyi şekilde hazırlandık. İyi de oynamaya çalıştık. Zaman kazandık, ikinci yarı umarım takım daha iyi kaynaşır. Hoca da kendi istediği oyunu takıma yansıtır. İkinci yarıya daha iyi başlayacağımızı düşünüyorum. Daha iyi sonuçlar alacağız" şeklinde konuştu.



"İYİ BİR SOL BEK OLDUĞUMU DÜŞÜNÜYORUM"

Sol bekte ilk kez eski teknik direktörü Andrea Pirlo zamanında forma giydiğini anımsatan 23 yaşındaki futbolcu, "Önceden 6 ve 10 numara pozisyonlarında oynuyordum. Teknik bir oyuncuydum. Şimdi teknik bir sol bekim. Kendi performansımı arttırdıktan sonra iyi bir sol bek olduğumu düşünüyorum. Pirlo'nun katkısı oldu. Beraber orta açma ve serbest vuruş çalışıyorduk. Ben kendim de çalışıyordum. Pirlo en iyi frikikçilerden biriydi. Ondan da bir şeyler öğrendik. Bunu da sahaya yansıtmaya çalışıyoruz. Ofansif olarak daha iyiyim. Katkı verebiliyorum. Ortalarla hücuma destek veriyorum, orta alanda yer alabiliyorum. Defansif anlamda da İkili mücadelelerde de geliştim" sözlerini sarf etti.



"TRANSFER KONUSUNU BAŞKANIMIZ DEĞERLENDİRİR"

Hakkında çıkan transfer iddialarıyla ilgili de konuşan kırmızı-siyahlı ekibin kaptanı Levent Mercan, "Sol bek sıkıntıları olduğunu ben de duyuyorum. Diğer kulüplerde de duyuyorum. Şu an takımımı düşünüyorum. Kaptan olarak doğrusu da bu olur. Puan olarak iyi bir konumda değiliz. İkinci devreye en iyi nasıl başlarız bunu düşünüyorum. Diğer şeyleri başkanımız değerlendirir. Lig ayrımı yapmıyorum. Şu an Karagümrük benim için önemli" diye konuştu.



"MİLLİ TAKIMA SEÇİLMEKTEN GURUR DUYARIM"

Ay-yıldızlı formayı giymeyi hedeflediğini vurgulayan Levent Mercan, sözlerini şöyle sürdürdü:



"Milli takıma seçilmekten gurur duyarım. Performansımı böyle sürdürürsem bir gün çağırılacağım diye düşünüyorum. Bunun için çalışıyorum, mücadele ediyorum. Herkesin bir hedefi vardır. Benim de hedefim milli takıma seçilmek."



"MİLLİ TAKIM EURO 2024'TE İZ BIRAKABİLİR"

14 Haziran - 14 Temmuz tarihleri arasında Almanya'nın ev sahipliğinde düzenlenecek 2024 Avrupa Futbol Şampiyonası'nda aday kadroda yer almak istediğini dile getiren Levent Mercan, "Tabii ki orada olmak isterim. Oynanacak maçların ikisi Dortmund'un stadında. Orada doğup, büyüdüm. Oradaki maçlar bizim için avantaj. Çok fazla Türk var. Berlin'de gördük. Herkes Türk milli takımını destekliyor. Bu bizim için avantaj olabilir. Maçlar Almanya'da oynanacak ve iyi bir ekip var. Hoca da çok iyi. Milli takım orada iz bırakabilir. İlk hedef gruptan çıkmak. Bu başarılırsa takımın önü açık olabilir" şeklinde konuştu.



Kırmızı-Siyahlı takımın sol beki, ligde kendini en çok zorlayan hücum oyuncusunun Galatasaray forması giyen Hakim Ziyech olduğunu aktararak, "Bire birlerde bayağı mücadele ettik. Çok hızlı ve teknik bir oyuncu. O beni bayağı bir zorladı" diyerek sözlerini tamamladı.