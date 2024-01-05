Haberler Spor Haberleri Futbol Haberleri Fenerbahçe'den Samet Akaydin'e transfer izni
Giriş Tarihi: 5.1.2024 11:46

Fenerbahçe'den Samet Akaydin'e transfer izni

Fenerbahçe’den Samet Akaydin’e transfer izni

Fenerbahçe'de gösterdiği performansla eleştirilerin odak noktası olan Samet Akaydin'e yönetimden ayrılık izni çıktı.

Fenerbahçe'de süre bulmakta zorlanan ve yönetimle görüşen milli stoper Samet Akaydin için çıkan karar belli oldu. Geçen sezon devre arasında 3.5 milyon Euro'ya Adana Demirspor'dan transfer edilen Samet Akaydın, Fenerbahçe'de beklentileri karşılayamadı. Samet, EURO 2024 öncesi daha fazla süre alabilmek için ayrılık kararı aldı. 29 yaşındaki stoperin menajeri, dün kulüp binasında yönetimle görüşerek bu konuda kolaylık istedi.

MONTELLA'DAN VETO YEDİ
Daha fazla süre alabilmek için başka bir kulübe transfer olmak isteyen Samet'e Rusya'dan 1-2 kulüp teklif yaptı ancak A Millî Takım teknik direktörü Vincenzo Montella, oyuncunun Rusya'ya gitmemesi tavsiyesinde bulundu. Samet Akaydın Fenerbahçe'de süre alamamasına rağmen Montella tarafından A Millî Takım kadrosuna alınmış ve oynatılmıştı.

YÖNETİMDEN İZİN ÇIKTI
Fenerbahçe yönetimi ile görüşen 29 yaşındaki stopere izin çıktı. Sarı-Lacivertli kulüp, Samet Akaydın'ın bu isteğini kabul etti. Rusya ve Belçika'nın yanı sıra yurt içinden talipleri olan Millî oyuncunun kiralık olarak gitmesi bekleniyor. Tecrübeli savunmacı bu sezon Fenerbahçe ile 11 maça çıktı. 10 kez Trendyol Süper Lig'de sarı-lacivertli formayı terleten Samet Akaydın, bir kez de UEFA Avrupa Konferans Ligi'nde sahaya çıktı. (Fanatik)

EN ÇOK OKUNANLAR

Kars'ta feci kaza! Yolcu otobüsleri zincirleme kaza yaptı: Ölü ve yaralılar var
Kıvanç Talu Beril Talu yakalandı! Fenomen çift 150 milyon TL ile kaçmıştı!
Mersin soruşturması umut oldu! Mansur Yavaş'ın kovuğu işçilerden çağrı: "Savcılık ve bakanlık soruşturma başlatsın"
Pıhtı atma salgını mı var?
İnşirah Suresi Okunuşu - İnşirah Suresi Türkçe Anlamı, Arapça Yazılışı, Meali Ve Tefsiri
AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik'ten provokatif saldırıya tepki: Hem cahillik hem barbarlık
İstanbul’un adayı kim olacak?
"Eline sağlık" paylaşımı tepki çekmişti! Fatih Altaylı şüpheli olarak savcılığa ifade veriyor
Başkan Erdoğan duyurdu! İBB adayını pazar günü açıklayacağız
Son dakika: Usta oyuncu Ayla Algan hayatını kaybetti
ARKADAŞINA GÖNDER
Fenerbahçe'den Samet Akaydin'e transfer izni
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA