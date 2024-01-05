Liverpool’un yıldızı Salah sahada golleriyle, saha dışında Gazze’ye desteğiyle parlıyor

Transfer olduğu 2017 yılından bu yana Liverpool'un Premier Lig'de 30 yıllık şampiyonluk hasretini son erdirmesinde ve beş yılda üç kez final oynadığı UEFA Şampiyonlar Ligi'ni 2019'da kazanmasında büyük pay sahibi olan 31 yaşındaki Salah, saha dışındaki duruşuyla da örnek bir profil ortaya koydu.

Sık sık ülkesinde zor şartlar altında hayatlarını sürdürmeye çalışan insanlara yaptığı yardımlarla haber olan Mısırlı yıldız, İsrail saldırısı altındaki Gazze'de yaşanan insani drama da ilk günden itibaren sessiz kalmadı.

SALAH VARSA GOL DE VAR

Son yıllarda Manchester City'nin şampiyonluklara ambargo koyduğu Premier Lig'de liderlik koltuğunda oturan Liverpool, şampiyonluğun en büyük favorileri arasında yer alırken, "Kırmızılar"ın gol yükünün yarısını Muhammed Salah çekti.

Bu sezon 20 haftası geride kalan ligde 45 puanla zirvede yer alan Liverpool, rakip fileleri 43 kez havalandırırken, kalesinde 18 gol gördü.

Krallık yarışında 14 golle Manchester Cityli Erling Haaland ile ilk sırayı paylaşan Salah, yaptığı 8 asistle de takımının gol yollarındaki en etkili ismi oldu.

Toplam 22 gole doğrudan katkı sağlayan Salah, skor yükünün yarısından fazlasında takımını sırtladı.

LİGİN VE LİVERPOOL'UN UNUTULMAZLARI ARASINA GİRDİ

2017 yazında 42 milyon avro bonservisle Roma'dan Liverpool'a transfer olan Salah, performansıyla Premier Lig'in ve 131 yıllık tarihe sahip kulübünün unutulmazları arasına girdi.

Kendisinin yerine Bayer Leverkusen'den Julian Brandt'ı transfer etmek isteyen ancak takımın oyuncu izleme ekibinin Salah'ın kalması için ikna ettiği Klopp'u pişman etmeyen Mısırlı futbolcu, "Kırmızı" formayla hiçbir sezon 23'ten az gol atmadı, dört sezonda ise 30 gol ve üstü performans sergiledi.

Liverpool'daki ilk sezonunda 44 kez rakip fileleri havalandırarak tüm zamanların kulüp rekorunu kıran Salah, Ian Rush ve Roger Hunt ile bir sezonda 40 ve üstü gol atan üç oyuncudan biri oldu.

Mısırlı yıldız, 151 gol attığı Premier Lig'de tüm zamanların en skorer oyuncuları sıralamasında Michael Owen'ı geride bırakarak ilk 10'a girdi.

Salah'ın Liverpool'da geçirdiği 7 sezonda tüm kulvarlardaki gol performansı şöyle:

"200"LER KULÜBÜNDEKİ 5 FUTBOLCUDAN BİRİ

Salah, Liverpool formasıyla tüm kulvarlarda 200 gole ulaşan 5 futbolcudan biri olarak tarihe geçti.

Mısırlı yıldız, attığı 204 golün 151'ini Premier Lig'de, 42'si Şampiyonlar Ligi'nde, 5'ini Federasyon Kupası'nda, 3'ünü UEFA Avrupa Ligi'nde, 2'sini Lig Kupası'nda ve birini de Community Shield'de attı.

Kulüp tarihinde 200 gol barajını geçen futbolcular şöyle:

AVRUPA'DA SADECE 3 FUTBOLCUYA GEÇİLDİ

Salah, 2017 yazında Liverpool'a imza atmasından bu yana Avrupa'nın en iyi beş ligi olarak kabul edilen İngiltere, Almanya, İspanya, İtalya ve Fransa'da sadece üç futbolcunun gol performansının gerisinde kaldı.

Salah'ın toplam 204 gol attığı bu dönemde Robert Lewandowski 275, Kylian Mbappe 233 ve Harry Kane 206 kez rakip fileleri havalandırdı.

KARİYERİ FACİAYLA ŞEKİLLENDİ

Mısır'ın Garbiya iline bağlı Nagrig'de 15 Haziran 1992'de dünyaya gelen Muhammed Salah, futbola ülkesinin El Mokawloon takımının altyapısında başladı ve ilk resmi lig maçına henüz 17 yaşındayken El Mansoura karşısında çıktı.

Kısa sürede takımın en önemli oyuncusu haline gelen Salah'ın futbolculuk kariyeri, El Ehli ile El Masri arasında Port Said Stadı'nda 1 Şubat 2012'de oynanan, onlarca kişinin ölümü ve binin üzerinde taraftarın yaralanmasıyla sonuçlanan olayın ardından Avrupa'ya doğru yön değiştirdi.

Facianın ardından Mısır Premier Ligi'nde 2011-2012 sezonu iptal edilirken, bütün Mısırlı oyuncular gibi Salah da bir süre sahalara çıkamadı. Ülke futboluna destek vermek amacıyla İsviçre'nin Basel takımının, Mısır 23 Yaş Altı Milli Takımı'yla yaptığı dostluk maçı, Salah'ın kariyerinin dönüm noktası oldu.

Oyuna ikinci yarıda dahil olan ve ağları iki kez havalandırarak takımının Basel'i 4-3 yenmesinde başrolü oynayan Salah, İsviçre temsilcisinin dikkatini çekti. Deneme amaçlı antrenmanlara davet edilen Mısırlı oyuncunun yeteneğinden etkilenen Basel, futbolcuyla 4 yıllık sözleşmeye imza attı.

Basel'de geçirdiği iki sezonda da şampiyonluk yaşayan Muhammed Salah, daha sonra Chelsea, Fiorentina, Roma ve son olarak da Liverpool'da forma giydi.

"GAZZELİLER'İN ACILARINA ALIŞMAYIN"

Salah, İsrail'in şiddetli saldırısı altındaki Gazze'ye destek veren futbolcuların kadro dışı bırakıldığı ya da sözleşmelerinin feshedildiği dönemde sosyal medya hesaplarından destek paylaşımları yapmaktan çekinmedi.

İsrail'in hastanelere saldırdığı ekim ayında video paylaşan Salah, "Böyle zamanlarda konuşmak kolay değil. Çok fazla vahşet ve kalp kırıcı şiddet var. Son hafta yaşanan gerginliklere şahit olmak çok kötü. Bütün hayatlar kutsaldır ve korunmalıdır. Buna son verilmesi lazım. Aileler birbirinden koparıldı. Gazze'nin insani yardım almasına acilen izin verilmeli. Oradaki halk, çok kötü koşullar altında." ifadelerini kullandı.

İkinci paylaşımını Noel'de yapan Salah, Gazze'de yaşananların unutulmaması gerektiğini vurgulayarak, "Orta Doğu'da devam eden acımasız savaş, özellikle de Gazze'deki ölüm ve yıkımla birlikte bu yıl Noel'e büyük bir üzüntüyle giriyoruz. Lütfen onları unutmayın ve onların acılarına alışmayın. Mutlu Noeller." şeklinde görüş belirtti.

Mısır Kızılayı İcra Direktörü Rami en-Nazar, ekim ayında yaptığı açıklamada, Salah'ın Gazze halkına maddi destekte bulunduğunu açıklamıştı.