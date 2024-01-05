Murat Özbostan: Kulüpler Birliği istedi, TFF hayata geçirdi! Artık yapıcı olursunuz

"Beklenildiği gibi Futbol Federasyonu önceki gün yeni bir hakem değişimine imza attı. 5 hakem Süper Lig'den düşürüldü, Mete Kalkavan da hakemliği bıraktı ve öğretmen oldu. 7 hakem terfi etti. Aylardır kulüpler hakemlerle ilgili dert yanıyor. 8 Mart'ta yapılan operasyonun arkasında durmayan Kulüpler Birliği bugün yapılan yenilenmeyi herhalde kabul edecektir. Şu ana kadar yıkıcı tarafıyla futbola en büyük darbeyi vuran takımlarımız bundan sonra daha yapıcı ve pozitif mesajlar vermeli. Her maç öncesi, "Bizim karşılaşmayı yönetecek hakem şöyle, bu böyle" demezler herhalde. Artık işin ucundan tutun, değişimlere destek verin. Bunu yapacak olan da Kulüpler Birliği...

Madem istediniz alın size operasyon! Şu ana kadar hakemlere yaptıkları hataların dışında en ağır hakaretleri eden, "Gördüğünüz yerde enselerine yapışın" diyen futbolun yönetici ve başkanlarının bundan sonra yapıcı olup özellikle Süper Lig'in markasına sahip çıkmaları bir elzem. Yoksa şubat ayında yapılacak ihalede bırakın 80-90 milyon doları 60-70 milyon doları bile görmek hayal olur. Dolayısıyla Merkez Hakem Kurulu'nun yaptığı bu hamle hayırlı olsun. Umarız ki bu hakem arkadaşlar da başarılı yönetimlere imza atarlar.