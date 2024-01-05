Haberler Spor Haberleri Futbol Haberleri Murat Özbostan: Kulüpler Birliği istedi, TFF hayata geçirdi! Artık yapıcı olursunuz
Giriş Tarihi: 5.1.2024 09:18 Son Güncelleme: 5.1.2024 09:37

Murat Özbostan: Kulüpler Birliği istedi, TFF hayata geçirdi! Artık yapıcı olursunuz

Murat Özbostan: Kulüpler Birliği istedi, TFF hayata geçirdi! Artık yapıcı olursunuz

SABAH Gazetesi Spor Müdür Murat Özbostan, TFF'nin 5 hakemi Süper Lig'den düşürmesi, Beşiktaş'taki hoca ve transfer çalışmaları ve Galatasaray teknik direktörü Okan Buruk'un performansıyla ilgili dikkat çeken ifadeler kullandı.

"Beklenildiği gibi Futbol Federasyonu önceki gün yeni bir hakem değişimine imza attı. 5 hakem Süper Lig'den düşürüldü, Mete Kalkavan da hakemliği bıraktı ve öğretmen oldu. 7 hakem terfi etti. Aylardır kulüpler hakemlerle ilgili dert yanıyor. 8 Mart'ta yapılan operasyonun arkasında durmayan Kulüpler Birliği bugün yapılan yenilenmeyi herhalde kabul edecektir. Şu ana kadar yıkıcı tarafıyla futbola en büyük darbeyi vuran takımlarımız bundan sonra daha yapıcı ve pozitif mesajlar vermeli. Her maç öncesi, "Bizim karşılaşmayı yönetecek hakem şöyle, bu böyle" demezler herhalde. Artık işin ucundan tutun, değişimlere destek verin. Bunu yapacak olan da Kulüpler Birliği...

Madem istediniz alın size operasyon! Şu ana kadar hakemlere yaptıkları hataların dışında en ağır hakaretleri eden, "Gördüğünüz yerde enselerine yapışın" diyen futbolun yönetici ve başkanlarının bundan sonra yapıcı olup özellikle Süper Lig'in markasına sahip çıkmaları bir elzem. Yoksa şubat ayında yapılacak ihalede bırakın 80-90 milyon doları 60-70 milyon doları bile görmek hayal olur. Dolayısıyla Merkez Hakem Kurulu'nun yaptığı bu hamle hayırlı olsun. Umarız ki bu hakem arkadaşlar da başarılı yönetimlere imza atarlar.

SEÇİM HASAN ARAT'IN, SORUMLULUK DA ONUN
Beşiktaş yönetimi, seçimini yaptı ve takımın başına Hollandalı Giovanni Van Bronckhorst'u getirdi. Bu kararı alan başkan Hasan Arat büyük bir sorumluğun da altına girdi. Çünkü Sportif Direktör Samet Aybaba'nın Hollandalı teknik adam tercihine çok sıcak bakmadığı Beşiktaş kulislerinde konuşuluyor. Teknik adamlık CV'si çok güçlü olmayan bir isim.. Büyük değil ama önemli başarıları olan Bronckhorst, Beşiktaş'ta rahat ve huzurlu bir çalışma ortamı bulursa başarılı olabilir. Ancak zaman kısa. Taraftar sabırsız. Yani ligin ikinci yarısında Beşiktaş olumsuz sonuçlar almaya devam ederse, Şenol Güneş, Burak Yılmaz ve Rıza Çalımbay'ın başına gelen onun da başına gelir. Beşiktaş'ın yeni yapılanması 6 ayda olmaz. En az 1.5 yıl lazım ki, bu da Sayın Arat'ın başkanlığında yaşayacağı süre. Sonuç olarak 1- Sabır, 2- Destek, 3- Rahat çalışma ortamı, 4- Oyuncu ücretlerinin ödenmesi... Bunlar olmazsa olmaz.

GALATASARAY'IN EN BAŞARILI İSMİ OKAN BURUK'TUR!
Süper Lig heyecanı kısa bir aranın ardından yeniden başlıyor. G.Saray'ın hocası Okan Buruk, ağır eleştiriler alıyor, haksızlık ediliyor. Tecrübeli çalıştırıcı, bu sezon yapılan sükseli transferlerden hiç verim alamadı. Zaha, Ziyech, Tete, Ndombele, Angelino… İsimleri var cisimleri yok… Bir tek Sanchez tuttu. Gol umudu İcardi ise birçok maçta iğneyle oynadı. Şapkadan tavşan çıkaran Buruk, sol beke Barış Alper'i monte etti. Şampiyonlar Ligi gibi yorucu bir fikstürü geride bıraktı, bütün olumsuzluklara rağmen F.Bahçe ile aynı puanla zirvede kaldı. Bana göre G.Saray'ın en başarılı ismi Okan Buruk'tur."

EN ÇOK OKUNANLAR

Pıhtı atma salgını mı var?
İnşirah Suresi Okunuşu - İnşirah Suresi Türkçe Anlamı, Arapça Yazılışı, Meali Ve Tefsiri
AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik'ten provokatif saldırıya tepki: Hem cahillik hem barbarlık
Son dakika: Usta oyuncu Ayla Algan hayatını kaybetti
Başkan Erdoğan duyurdu! İBB adayını pazar günü açıklayacağız
Mersin soruşturması umut oldu! Mansur Yavaş'ın kovuğu işçilerden çağrı: "Savcılık ve bakanlık soruşturma başlatsın"
İstanbul’un adayı kim olacak?
Kırmızı bültenle aranıyordu Ayvacık’ta kafeslendi
Sabah Namazı Nasıl Kılınır - Sabah Namazı Kaç Rekat, Kadın ve Erkek İçin Farzı ve Sünnetinin Kılınışı Nasıl?
CHP Denizli’de 'Büyükşehir adaylığı' kaosu
ARKADAŞINA GÖNDER
Murat Özbostan: Kulüpler Birliği istedi, TFF hayata geçirdi! Artık yapıcı olursunuz
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA