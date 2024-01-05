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Giriş Tarihi: 5.1.2024 13:25

Sivasspor'un 17 yaşındaki genç yeteneği Yunus Emre Konak, Premier Lig yolunda

AA
Sivasspor’un 17 yaşındaki genç yeteneği Yunus Emre Konak, Premier Lig yolunda

Trendyol Süper Lig ekiplerinden EMS Yapı Sivasspor'un orta saha oyuncusu Yunus Emre Konak'ın İngiltere Premier Lig takımlarından Brentford ile prensipte anlaştığı belirtildi.

Sivasspor Kulübü Başkanı Mecnun Otyakmaz, takımda gelecek vadeden önemli genç oyuncular bulunduğunu, bunlardan birinin de 17 yaşındaki Yunus Emre olduğunu söyledi. Genç oyuncunun gösterdiği performansla kısa sürede birçok kulübün dikkatini çektiğini belirten Otyakmaz, bu takımlardan birinin de Brentford olduğunu ifade etti.

Otyakmaz, İngiliz kulübünün kendilerine resmi teklifte bulunduğunu, oyuncunun transferi konusunda yaptıkları görüşmelerin ardından prensip anlaşmasına vardıklarını bildirdi. Bonservis ve diğer detaylarla ilgili görüşmelerin devam ettiğini anlatan Otyakmaz, 11 Ocak'ta başlayacak ara transfer döneminde imzaların atılacağını kaydetti. Otyakmaz, Yunus Emre'ye Sivasspor'a bugüne kadar yaptığı katkı için teşekkür etti.

YUNUS EMRE KONAK
The Guardian'ın hazırladığı "Dünya futbolunun 2006 doğumlu en iyi 60 genç yeteneği" listesinde yer alan Yunus Emre Konak, 10 Ocak 2006'da Batman'da dünyaya geldi. Futbola 2016'da Batman Tüpraşspor altyapısında başlayan Yunus Emre, 2018'de Sivasspor altyapısına transfer oldu.

Kırmızı-Beyazlı ekipte bu sezon başında profesyonelliğe adım atan Yunus Emre, Süper Lig'de 17 maçın tamamında forma şansı buldu. Genç oyuncu, 18 yaş altı ve 21 yaş altı milli takımlarında da 6 kez forma giydi.

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Sivasspor'un 17 yaşındaki genç yeteneği Yunus Emre Konak, Premier Lig yolunda
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