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Giriş Tarihi: 5.1.2024 08:56 Son Güncelleme: 5.1.2024 09:39

SON DAKİKA FENERBAHÇE HABERİ: Savic bonservisini alıp gelecek

Samet YÜKSEL
SON DAKİKA FENERBAHÇE HABERİ: Savic bonservisini alıp gelecek

Fenerbahçe'de Çağlar Söyüncü’ye niyet, Stefan Savic’e kısmet... Sarı-Lacivertliler, İspanyol ekibi Atletico Madrid’le sözleşmesinin bitmesine 6 ay kalan Karadağlı stoper için bonservis ödemek istemiyor.

Fenerbahçe, stoper sıkıntısını çözmek için dört koldan çalışıyor. Atletico Madrid'in kapısını Çağlar Söyüncü için çalan ancak olumsuz yanıt alan Sarı-Lacivertlilere Stefan Savic önerildi. İspanyol kulübü ile sözleşmesinin bitmesine 6 ay kalan 32 yaşındaki Karadağlı oyuncuyu ikna etmek Dzeko'ya düştü.

Fenerbahçe'nin kaptanı ile yaptığı görüşmeden olumlu ayrılan tecrübeli defans, Fenerbahçe yönetimine gelmeye sıcak olduğunu söylerken, bonservis sorununu da konuşup kendisinin çözeceğinin garantisini verdi.

2011 yazında Partizan'dan Manchester City'e 12 milyon Euro'ya transfer olan Savic, 1 yıl sonra sonra bedelsiz olarak Fiorentina'ya gitmiş, 2015 yazında ise 12 milyon Euro bonservis bedeliyle Atletico Madrid'e geçmişti.

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SON DAKİKA FENERBAHÇE HABERİ: Savic bonservisini alıp gelecek
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