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Giriş Tarihi: 5.1.2024 08:55 Son Güncelleme: 5.1.2024 09:36

SON DAKİKA GALATASARAY HABERİ: Ziyech ve Tete bir Rashica etmedi

MEHMET ÖZCAN
SON DAKİKA GALATASARAY HABERİ: Ziyech ve Tete bir Rashica etmedi

Sağ kanada bu sezon transfer edilen iki yıldız da hayal kırıklığı yaşattı, Rashica arandı. Geçen sezon şampiyonluğun kilit ismi Milot Rashica, Beşiktaş’ın yolunu tutarken bu bölgeye alınan Tete ve Ziyech sınıfta kaldı. İki futbolcunun performansı, Kosovalı oyuncunun gölgesinde kalırken, Aslan hücumda zayıfladı.

Galatasaray sağ kanatta bu sezon büyük bir değişime giderken, geçen sezon bu bölgede etkili oyunu ile dikkat çeken Milot Rashica'nın da tercihi Beşiktaş olmuştu. Kosovalı futbolcu, kiralık olarak geldiği G.Saray'da hocası Okan Buruk'un bankosu oldu ve şampiyonluğa katkıda bulundu.

30 maç Sarı-Kırmızılı formayı giyen 27 yaşındaki sağ açığın karnesinde 1950 dakikada 6 gol-7 asist yazıyordu. Teknik direktör Okan Buruk, oyuncunun bu sezon da kalması yönünde rapor verdi ancak Galatasaray'ın, transferini ağırdan aldığı Rashica Beşiktaş'ın yolunu tuttu. Sarı-kırmızılılar ise sağ açık pozisyonu için önce Tete'yi sonra Hakim Ziyech'i kadrosuna katarak Florya'ya adeta yıldız yağdırdı.

KEREM'E YOL GÖZÜKTÜ!
Milot Rashica gibi savunma yardımı yapmayan yeni transferlerden özellikle Tete, hücumda bekleneni veremedi, sadece Şampiyonlar Ligi grup maçında Kopenhag'a attığı golle tabelayı değiştirdi. Ziyech, birkaç maçta kalitesini gösterse de sürekli yaşadığı sakatlıklar ve geciken ödemelere çıkardığı çatlak sesler, performansından daha çok konuşuldu. Tete ve Ziyech'te umduğunu bulamayan Galatasaray'da sezonun ikinci yarısında sağ açıkta Kerem Aktürkoğlu denenebilir. Kerem, solda Zaha oynadığı için 10 numarada görev yapmıştı.

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SON DAKİKA GALATASARAY HABERİ: Ziyech ve Tete bir Rashica etmedi
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