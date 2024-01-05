SON DAKİKA GALATASARAY HABERİ: Ziyech ve Tete bir Rashica etmedi

Galatasaray sağ kanatta bu sezon büyük bir değişime giderken, geçen sezon bu bölgede etkili oyunu ile dikkat çeken Milot Rashica'nın da tercihi Beşiktaş olmuştu. Kosovalı futbolcu, kiralık olarak geldiği G.Saray'da hocası Okan Buruk'un bankosu oldu ve şampiyonluğa katkıda bulundu.

30 maç Sarı-Kırmızılı formayı giyen 27 yaşındaki sağ açığın karnesinde 1950 dakikada 6 gol-7 asist yazıyordu. Teknik direktör Okan Buruk, oyuncunun bu sezon da kalması yönünde rapor verdi ancak Galatasaray'ın, transferini ağırdan aldığı Rashica Beşiktaş'ın yolunu tuttu. Sarı-kırmızılılar ise sağ açık pozisyonu için önce Tete'yi sonra Hakim Ziyech'i kadrosuna katarak Florya'ya adeta yıldız yağdırdı.