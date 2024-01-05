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Giriş Tarihi: 5.1.2024 12:08

Trabzonspor'dan stoper hamlesi! Scott McKenna...

Trabzonspor’dan stoper hamlesi! Scott McKenna...

Trabzonspor, 27 yaşındaki Scott McKenna’yı kadrosuna katmak için düğmeye bastı. Celtic de yıldız stoperin peşinde. Öte yandan Nottingham Forest forması giyen McKenna, bu sezon sadece 5 maçta oynadı.

Stoper bölgesini ara transfer döneminde yapacağı takviyeyle güçlendirmek isteyen Trabzonspor'un Nottingham Forest'ın 27 yaşındaki İskoç stoperi Scott Mc- Kenna'yı gündemine aldığı öne sürüldü.

The Athletic'in haberine göre; Nuno Espirito Santo'nun teknik direktörlük görevine getirilmesiyle ara transfer döneminde kadroya takviyeler yapması beklenen Nottingham Forest, Premier Lig'in kar ve sürdürülebilirlik düzenlemelerini ihlal etme riskiyle karşı karşıya.

Bu nedenle transfer yapmadan önce satış gerçekleştirmesi gerektiğinin vurgulandığı haberde; takımdan ayrılacak oyuncuların başında Scott McKenna'nın geldiği ve İskoç stoperle Trabzonspor'un yanı sıra Celtic'in de ilgilendiği aktarıldı. McKennna, Forest'ın Championship'ten Premier Lig'e yükselmesinde başrol oynamıştı.

DENSWIL SEFERBERLİĞİ

Trabzon'da sakatlanan Denswil, A.Gücü, Samsun, Antalya ve Manisa FK maçlarında forma giyemeyecek. Surinamlı stoper, G.Saray derbisine yetiştirilmeye çalışılıyor. (Takvim)

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Trabzonspor'dan stoper hamlesi! Scott McKenna...
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