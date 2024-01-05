Haberler Spor Haberleri Futbol Haberleri Yalan söylüyorsun Niang!
Giriş Tarihi: 5.1.2024

Yalan söylüyorsun Niang!

Yalan söylüyorsun Niang!
Adana Demirspor'un yıldız oyuncusu M'Baye Niang, 4 aydır maaş alamadığını ve takımdan ayrılmak istediğini dile getirdi. Senegalli futbolcuya sosyal medya hesabından yanıt veren kulüp başkanı Murat Sancak ise "Yalan söylüyorsun! 1 Euro alacağın yok. Alacağın olsaydı, sözleşmeni feshedip gidebilirdin. Uğurlar ola, dört gözle teklifleri bekliyoruz" ifadelerini kullandı. Mavi Şimşekler, Niang'ı satış listesine koydu. Öte yandan İspanyol basını, 29 yaşındaki forvetle eski kulübü Rennes'nin yakından ilgilendiğini ileri sürdü.

EN ÇOK OKUNANLAR

Başkan Erdoğan duyurdu! İBB adayını pazar günü açıklayacağız
Reflüyü tamamen bitiren yöntem! Tek yapmanız gereken 10 dakika boyunca...
İnşirah Suresi Okunuşu - İnşirah Suresi Türkçe Anlamı, Arapça Yazılışı, Meali Ve Tefsiri
CHP Denizli’de 'Büyükşehir adaylığı' kaosu
Pıhtı atma salgını mı var?
İYİ Parti'de sular durulmuyor! Partiden istifa edip AK Parti'ye katıldılar
Pedofili skandalıyla da gündeme gelen Ekşi Sözlük'e bir erişim engeli daha!
Nereden nereye
Son dakika: Usta oyuncu Ayla Algan hayatını kaybetti
Son dakika: Ömer Çelik duyurdu! AK Parti adayları ne zaman açıklanacak?
ARKADAŞINA GÖNDER
Yalan söylüyorsun Niang!
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA