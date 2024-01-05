Yalan söylüyorsun Niang!

Adana Demirspor'un yıldız oyuncusu M'Baye Niang, 4 aydır maaş alamadığını ve takımdan ayrılmak istediğini dile getirdi. Senegalli futbolcuya sosyal medya hesabından yanıt veren kulüp başkanı Murat Sancak ise "Yalan söylüyorsun! 1 Euro alacağın yok. Alacağın olsaydı, sözleşmeni feshedip gidebilirdin. Uğurlar ola, dört gözle teklifleri bekliyoruz" ifadelerini kullandı. Mavi Şimşekler, Niang'ı satış listesine koydu. Öte yandan İspanyol basını, 29 yaşındaki forvetle eski kulübü Rennes'nin yakından ilgilendiğini ileri sürdü.