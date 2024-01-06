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Giriş Tarihi: 6.1.2024 21:07

Cengiz Hoşfikirer: "Planı sahaya yansıttık"

Cengiz Hoşfikirer: Planı sahaya yansıttık

Adana Demirspor Teknik Sorumlusu Cengiz Hoşfikirer, Başakşehir karşısında düşündükleri oyun planını sahaya yansıttıklarını söyledi.

Adana Demirspor, Trendyol Süper Lig'in 19. haftasında deplasmanda karşılaştığı Başakşehir ile 0-0 berabere kaldı. Mücadelenin ardından Adana Demirspor Teknik Sorumlusu Cengiz Hoşfikirer, basın toplantısında açıklamalarda bulundu. Düşündükleri oyun planını sahaya yansıttıkları için mutlu olduklarını söyleyen Hoşfikirer, "İki takımın da kazanabileceği bir maçtı. Bizim çok daha net pozisyonlarımız vardı. Oyunda düşündüğümüz planın aynen olması gelecek adına iyi sinyaller verdiğini görmek bizi mutlu etti. Kazanmak önemli ama Yusuf'un sakatlığı bizi üzdü. Türk futbolu adına kendi takımımız adına inşallah en kısa sürede sahalara dönmesini bekliyorum" şeklinde konuştu.

"YUSUF SARI İÇİN LİF ATMASI VEYA ADALE YIRTILMASI DİYE DÜŞÜNÜYORUZ"

Mücadelenin son bölümünde sakatlanarak oyundan çıkan Yusuf Sarı ile ilgili ise Cengiz Hoşfikirer, "Yusuf'un sorunu yok MR çekilecek, sonra netleşecek ya adale yırtılması ya da lif atması diye düşünüyoruz. İnşallah düşündüğümüz şeylerin daha hafifi olur" ifadelerini kullandı.

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Cengiz Hoşfikirer: "Planı sahaya yansıttık"
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