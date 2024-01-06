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Giriş Tarihi: 6.1.2024 12:05

Fenerbahçe ile İstanbulspor Süper Lig'de 49. randevuda

Fenerbahçe ile İstanbulspor Süper Lig’de 49. randevuda

Fenerbahçe ve İstanbulspor, yarın Süper Lig tarihinde 49. kez karşı karşıya gelecek.

Fenerbahçe ve İstanbulspor, yarın Süper Lig tarihinde 49. kez karşı karşıya gelecek.

Ligde 44 puanla lider durumda bulunan Fenerbahçe, 5 puanla son sıradaki İstanbulspor'a Atatürk Olimpiyat Stadı'nda konuk olacak.

İki takımın bugüne kadar karşı karşıya geldiği 48 lig mücadelesinde Fenerbahçe 34 galibiyet elde ederken, İstanbulspor ise 7 kez kazandı. 7 karşılaşma ise beraberlikle sonuçlandı.

Bu maçlarda sarı-lacivertli takım 87 gol atarken, kalesinde ise 31 gol gördü.

İstanbulspor'un ev sahipliği yaptığı 24 Süper Lig mücadelesinde ise Fenerbahçe 14 kez sahadan 3 puanla ayrılan taraf oldu. 6 karşılaşma beraberlikle biterken, İstanbulspor rakibini 4 kez mağlup etmeyi başardı.

Sarı-lacivertli takım bu maçlarda 38 kez gol sevinci yaşarken, kalesinde ise 17 gol gördü.

FENERBAHÇE SON 10 RESMİ MAÇTA 9 GALİBİYET ALDI

Fenerbahçe, İstanbulspor ile oynadığı son 10 resmi maçta 9 galibiyet elde ederken 1 maç berabere bitti.

İki takım 5'i Ziraat Türkiye Kupası, 5'i de Süper Lig maçı olmak üzere son 20 yılda 10 kez karşı karşıya geldi.

Fenerbahçe, ligdeki maçlarda rakibini 4 kez yenip, 1 maçtan da beraberlikle ayrılırken, Ziraat Türkiye Kupası'ndaki 5 maçın ise tamamını kazandı.

Sarı-lacivertli takım, 10 Ağustos 2003 tarihinde rakibine sahasında 3-0 mağlup olurken, bu maç İstanbulspor'a karşı alınan son yenilgi oldu.

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Fenerbahçe ile İstanbulspor Süper Lig'de 49. randevuda
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