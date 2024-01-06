Recep Uçar: "Yılın ilk maçını kazanmak istiyoruz"

Sahasında Sivasspor ile karşılaşacak olan Kayserispor, haftayı 3 puanla noktalamak istiyor. Hazırlıklarını galibiyet üzerine yapan sarı kırmızılılar, taraftarının desteği ile galibiyet almak amacında. Kayserispor Teknik Direktörü Recep Uçar, tüm hazırlıklarını galibiyet üzerine yaptıklarını ve taraftarın desteği ile iyi bir futbol oynayarak 3 puanı almak istediklerini söyleyerek, "Sahamızda zorlu bir maça çıkacağız. Son 2 maçımızı kaybettik. Bu maçı kazanmak istiyoruz. Yılın ilk maçında taraftarımızın desteği ile kazanan taraf olmak adına çalıştık" dedi.

Kayserispor ile Sivasspor arasındaki yarın 13:30'ta başlayacak olan maçı Hakem Alper Akarsu yönetecek.