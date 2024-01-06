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Giriş Tarihi: 6.1.2024 16:04

Recep Uçar: "Yılın ilk maçını kazanmak istiyoruz"

Recep Uçar: Yılın ilk maçını kazanmak istiyoruz

Sahasında Sivasspor ile karşılaşacak olan Kayserispor 3 puanı hanesine yazdırmak istiyor. Teknik direktör Recep Uçar, “Ligdeki konumumuzu belirleyebilmek adına bu maçı kazanmalıyız” dedi.

Sahasında Sivasspor ile karşılaşacak olan Kayserispor, haftayı 3 puanla noktalamak istiyor. Hazırlıklarını galibiyet üzerine yapan sarı kırmızılılar, taraftarının desteği ile galibiyet almak amacında. Kayserispor Teknik Direktörü Recep Uçar, tüm hazırlıklarını galibiyet üzerine yaptıklarını ve taraftarın desteği ile iyi bir futbol oynayarak 3 puanı almak istediklerini söyleyerek, "Sahamızda zorlu bir maça çıkacağız. Son 2 maçımızı kaybettik. Bu maçı kazanmak istiyoruz. Yılın ilk maçında taraftarımızın desteği ile kazanan taraf olmak adına çalıştık" dedi.

Kayserispor ile Sivasspor arasındaki yarın 13:30'ta başlayacak olan maçı Hakem Alper Akarsu yönetecek.

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Recep Uçar: "Yılın ilk maçını kazanmak istiyoruz"
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