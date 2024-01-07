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Giriş Tarihi: 7.1.2024

Çaykur Rize seriyi bozmadı

Çaykur Rize seriyi bozmadı
Trendyol Süper Lig'in 19. haftasında Çaykur Rizespor evinde oynadığı maçta Atakaş Hatayspor'u 2-0 mağlup etti. 19. dakikada Dal Varesanovic'in golüyle öne geçen ev sahibinde, 52'de Gaich'in attığı gol VAR kontrolüyle geçersiz sayıldı. 82'de ise Hojer'in yerden pasında kaleciyle karşı karşıya kalan İbrahim Olawoyin topu filelere göndererek sonucu ilan etti: 2-0. Son 7 maçında 4 galibiyet, 3 beraberlik alarak hiç yenilmeyen İlhan Palut'un ekibi, puanını 29'a yükseltti. Volkan Demirel yönetimindeki Hatayspor ise 19 puanda kaldı ve galibiyet hasretini 6 müsabakaya çıkardı.

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Çaykur Rize seriyi bozmadı
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