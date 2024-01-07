Gelenek bozulmadı

Teknik direktör Abdullah Avcı'nın zorunlu bir değişim yaparak Mendy'yi orta sahaya çekmesi, savunmada organizasyonun aksamasına neden oldu. Uzun bir aradan sonra birlikte oynayan Baniya- Benkovic ikilisi uyum sorunları yaşadı. Ancak maçın ilk yarısında daha çok istekli olan Trabzonspor 30'da Bakasetas'ın şutunda savunmaya çarpan topu önünde bulan Visca'nın vuruşuyla öne geçti. İkinci yarıda daha üretken görünen ev sahibi, bulduğu birkaç pozisyonda Uğurcan'a takıldı. 90 dakika 1-0'lık Trabzonspor üstünlüğü ile sona ererken, her iki takım da eksikliklerinin çokluğuyla beklenen performansı sergileyemedi.Trabzonspor'un ilk yarıdaki tek isabetli şutunu gole çeviren Edin Visca, Süper Lig'de Ocak 2021'den (Başakşehir formasıyla) bu yana Ankaragücü filelerini ilk kez havalandırdı. Bu sezon 3. golünü kaydeden Boşnak oyuncu maç sonrası, "Çok önemli 3 puan. Zemin çok kötüydü. Bu durum paslaşma konusunda sıkıntı yarattı. Futbol, disiplin oyunudur. Herkes üzerine düşeni yapmalı. Gelecek haftalarda da böyle devam etmek zorundayız" dedi.Trabzonspor, Süper Lig'de sarı-lacivertli rakibine karşı ezici üstünlüğe sahip. En son 1 Mayıs 2010'da Ankara'da rakibine 1-0 kaybeden Karadeniz ekibi, sonraki 13 lig maçında 9 galibiyet, 4 beraberlik alarak uzun süreli yenilmezlik serisi yakaladı.Ankaragücü maçının kadrosuna alınmayan Abdülkadir Ömür'ün durumuyla ilgili teknik direktör Abdullah Avcı açıklama yaptı. Tecrübeli çalıştırıcı, "Abdülkadir'in kasığında ağrı vardı. Bu hafta itibarıyla onu da koruma altına aldık" dedi.Trabzonspor'lu futbolseverler ev sahibi Ankaragücü taraftarının cezalı olduğu maçta misafir takım tribününü doldurdu. Takımlarına destek veren taraftarlar, maç öncesinde futbolcuları tribüne çağırarak alkışladı.Ankaragücü'nÜ deviren Trabzonspor, Abdullah Avcı yönetiminde çıktığı 6 dış saha karşılaşmasında 4 galibiyet, 2 beraberlik alarak hiç yenilmedi. Bjelica ile dışarıdaki ilk 4 mücadelede 1 galibiyet alıp 3 kez kaybeden Fırtına, Avcı ile yakaladığı başarılı istatistiği bozmadı.Ankaragücü'ne konuk olduğu son yedi Süper Lig maçının beşini kazanan Trabzonspor (2B), bu galibiyetlerin tamamında kalesini gole kapattı.