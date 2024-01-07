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Giriş Tarihi: 7.1.2024 19:05

Hakan Yakın: "Fenerbahçe çok güçlü bir rakip"

Hakan Yakın: Fenerbahçe çok güçlü bir rakip

Trendyol Süper Lig'in 19. haftasında ağırladığı Fenerbahçe'ye 5-1 yenilen İstanbulspor'da teknik direktör Hakan Yakın, sarı-lacivertliler ile aralarında büyük güç farkı olduğunu belirtti.

Atatürk Olimpiyat Stadı'nda oynanan karşılaşmanın ardından düzenlenen basın toplantısında açıklamada bulunan İstanbulspor Teknik Direktörü Hakan Yakın, şunları kaydetti:

"Oyuna biraz uyuyarak başladık. Gol yedikten sonra uyandık. Fenerbahçe çok güçlü bir rakip. Golü attıktan sonra kendi hatamızdan golü yedik ve konsantrasyonumuz bozuldu. Fenerbahçe pozisyonları affetmedi ondan sonra. Devreye 4-1'i bularak girdi. Devre arası söylenecek çok şey yoktu. İlk 5 dakika ve son 5 dakika dışında iyi oynadık. İstediğim futbolu takıma oynatabiliyorum ve böyle devam edeceğiz."

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Hakan Yakın: "Fenerbahçe çok güçlü bir rakip"
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