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Giriş Tarihi: 7.1.2024 11:29

Messi'nin Ballon d'Or ödülü geri alınabilir! Arjantinli yıldız hakkında skandal iddia

Messi’nin Ballon d’Or ödülü geri alınabilir! Arjantinli yıldız hakkında skandal iddia

2021 yılında France Football Dergisi'nin prestijli ödülü olan Ballon d'Or'u kazanan Lionel Messi, rüşvet vermekle suçlanıyor. İşte tüm detaylar...

Avrupa'nın en saygın spor yayımlarından biri olan France Football dergisi tarafından verilen Avrupa'da yılın futbolcusu ödülü Ballon d'Or ödülünü, 2021 yılında PSG'nin yıldız futbolcusu Lionel Messi kazandı. Ancak ödülün üzerinden 3 yıl geçmesine rağmen eleştirilmeye ve gündem düşmemeye devam ediyor.

'ORGANİZATÖRLERE RÜŞVET VERDİ' İDDİASI
Her sene yılın en iyi futbolcusuna verilen Ballon d'or (Altın Top) ödülü töreni, 2021 yılında büyük bir görkemle yapıldı. Gecenin ardından ise ortalık karıştı. Farklı ülkelerden milli takım takım kaptanları, gazeteciler ve milli takım teknik direktörlerinin oy kullandığı Ballon d'Or için futbol dünyasının önde gelen isimleri Paris'te bir araya geldi. Eski Galatasaraylı Didier Drogba'nın sunuculuğunu yaptığı Ballon d'Or töreninde ön plana çıkan adaylar; Lionel Messi ile Robert Lewandowski olmuştu.

Fransa basınında çıkan haberlere göre PSG, Lionel Messi'nin 2021 Ballon d'Or'u kazanması için organizatörlere rüşvet vermekle suçlanıyor. Aktarılana göre PSG yetkilileri , France Football'un eski genel yayın yönetmeni ve Ballon d'Or organizatörü Pascal Ferre'yi Arjantinli yıldızın ödülü kazanması için baskıladı. Davanın sürdüğü ve iddianın kanıtlanması halinde Lionel Messi'ye verilen ödülün geri alınacağı iddia ediliyor.

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Messi'nin Ballon d'Or ödülü geri alınabilir! Arjantinli yıldız hakkında skandal iddia
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