Milano’da Krunic zirvesi

Orta sahaya takviye yapmak için kolları sıvayan ve listenin başına Rade Krunic'i alan F.Bahçe'de operasyon başladı. Sarılacivertlilerin sportif direktörü Mario Branco bonservis pazarlığı için Milano'ya gitti. İtalyan ekibi, Bosnalı oyuncu için kapıyı 6 milyon Euro'dan açarken F.Bahçe cephesi ise bu bedeli fazla buluyor. Fred'in yokluğunda orta alanda sıkıntılar yaşayan ve sezon başında gerçekleşmeyen takviyeyi devre arasında yapmanın peşine düşen yönetim, Krunic için 3 milyon Euro ile ilk teklifini yaptı. Sportif Direktör Branco haftalardır yoğun mesai harcarken Milan'ın da yüksek bonservis beklentisi adım adım kırıldı.İtalyan ekibi yaz döneminde 10 milyon Euro'dan aşağı bir rakama Krunic'i bırakmayacaklarını yönetime iletmiş ve Fenerbahçe geri adım atmıştı. Gelinen tabloda ise deneyimli orta sahanın bu sezon az forma şansı bulması Milan'ın da inadını kırdı. 6 milyon Euro'ya kadar düşen Milan, Fenerbahçe ile ortak bir noktada buluşmayı amaçlıyor.30 yaşındaki orta saha oyuncusu ile daha önce temas kuran ve ortak noktada buluşan Kanarya, 3 yıllık sözleşme için prensipte anlaştı. Edin Dzeko'nun da devreye girmesi ile aradaki buzlar eridi. Deneyimli futbolcu, her sezon için 1.7 milyon Euro (55.5 milyon TL) garanti ücret alacak.Milan Teknik Direktörü Stefano Pioli ile Rade Krunic arasındaki ipler koptu. İtalyan ekibinin bugün Empoli ile oynayacağı maçın kadrosuna alınmayan oyuncu için Pioli şu sözleri sarf etti: "Krunic, kendi isteğiyle maç kadrosundan çıkarılmadı. Performansı nedeniyle bu tercihi ben yaptım. Krunic'in takım bulması, onun için de bizim için de daha iyi olacak. Milan'da kararları ben veriyorum. Krunic artık rotasyonumuzun bir parçası değil."BU sezonun hayal kırıklıklarından olan Miha Zajc, Fred'in sakatlandığı dönemde forma giydi ancak vasatı aşamadı. Takımdaki yabancı kontenjanının düşürülmesi planlanırken Sloven oyuncudan da takım bulması istendi. 29 yaşındaki orta saha, İtalya Ligi'ne geri dönmek istiyor fakat resmi bir teklif henüz alamadı. Başarılı futbolcuya Süper Lig'den Antalyaspor ve Başakşehir'in ilgisi bulunuyor.Becao'nun sakatlığı devam ederken Djiku da Gana Milli Takımı ile Afrika Kupası'nda olduğu için takımını ya-l nız bırakacak. Sağ bekte sezon başından bu yana formayı kimseye kaptırmayan Osayi Samuel de Nijerya Milli Takımı ile Afrika Kupası'na katıldı. Sağ bekte Mert Müldür'e forma vermeyi düşünen İsmail Kartal, stoperde ise Oosterwolde'nin yanında Samet ve Serdar arasında karar verecek.İstanbulspor ile oynanacak karşılaşmada F.Bahçe'de eksikler de dikkat çekiyor. Cezalı durumdaki Fred, İrfan Can Kahveci ve Mert Hakan Yandaş bu karşılaşmada sahada olamayacak. Fred'in yokluğunda orta alanda İsmail Yüksek görev alacak. Miguel Crespo ile İsmail'in maça 11'de başlaması bekleniyor. İrfan Can Kahveci'nin yerine ise Cengiz Ünder ter dökecek.