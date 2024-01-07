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Giriş Tarihi: 7.1.2024 17:42 Son Güncelleme: 7.1.2024 17:54

Son dakika haberi: Galatasaray evinde Konyaspor'u ağırlıyor! Karşılaşmada ilk 11'ler belli oldu...

Son dakika haberi: Galatasaray evinde Konyaspor’u ağırlıyor! Karşılaşmada ilk 11’ler belli oldu...

Son dakika haberi: Trendyol Süper Lig'in 19. haftasında Galatasaray ile Konyaspor, RAMS Park'ta karşı karşıya gelecek. Zirve yarışını yakından ilgilendiren mücadelede ilk 11'ler belli oldu. İşte Galatasaray-Konyaspor maçının tüm detayları...

Galatasaray, Trendyol Süper Lig'in 19. haftasında yarın sahasında TÜMOSAN Konyaspor ile karşı karşıya gelecek. RAMS Park'ta oynanacak maç, saat 19.00'da başlayacak. Müsabakayı hakem Ali Şansalan yönetecek.

İŞTE İLK 11'LER

Galatasaray: Muslera, Kaan, Nelsson, Abdülkerim, Barış Alper, Kerem Demirbay, Ndombele, Kerem Aktürkoğlu, Mertens, Zaha, Halil Dervişoğlu

Konyaspor: Deniz Ertaş, Uğurcan, Calvo, Adil, Guilherme, Soner, Oğulcan, Prip, Cicaldau, Moreno, N. Oliveira.

GALATASARAY'DA EKSİK ÇOK

Galatasaray'da 7 oyuncu, çeşitli nedenlerle TÜMOSAN Konyaspor maçında forma giyemeyecek.

Sarı-kırmızılı takımda sakatlıkları bulunan Mauro Icardi, Davinson Sanchez ve Sergio Oliveira, sarı kart cezalıları Sacha Boey ve Lucas Torreira ile Afrika Kupası'nda mücadele edecek ülkelerinin milli takımlarına davet edilen Hakim Ziyech ve Cedric Bakambu, yarınki maçta görev yapamayacak.

Galatasaray'da Barış Alper Yılmaz da maç öncesinde sarı kart ceza sınırında bulunuyor.

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Son dakika haberi: Galatasaray evinde Konyaspor'u ağırlıyor! Karşılaşmada ilk 11'ler belli oldu...
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