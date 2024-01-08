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Giriş Tarihi: 8.1.2024 07:31

Muslera, adını bir kez daha Galatasaray tarihine yazdırdı!

Muslera, adını bir kez daha Galatasaray tarihine yazdırdı!

2011 yılında Lazio'dan Galatasaray'a transfer olan kaleci Fernando Muslera, dünkü Konyaspor maçıyla birlikte adını bir kez daha Galatasaray tarihine yazdırdı. Deneyimli eldiven, kulüp tarihinin en fazla maça çıkan 3. oyuncusu oldu.

2011 yılından bu yana Galatasaray kalesini koruyan Fernando Muslera, Konyaspor maçıyla birlikte kulüp tarihinin en fazla forma giyen 3. futbolcusu oldu. 588 maçla Bülent Korkmaz'ın zirvede olduğu listede Muslera 485 maçla üçüncü sırada yerini aldı.

174 MAÇTA GOL YEMEDİ

Tecrübeli eldiven, toplamda 43 bin 510 dakika sahada kalırken ağlarında 516 gol gördü. 174 karşılaşmayı ise gol yemeden tamamladı. 1 kez de rakip fileleri havalandırdı. 37 yaşındaki Uruguaylı kalecinin sezon sonunda Galatasaray'la bitecek olan sözleşmesinin uzatılması bekleniyor.

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Muslera, adını bir kez daha Galatasaray tarihine yazdırdı!
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