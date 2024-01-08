Muslera, adını bir kez daha Galatasaray tarihine yazdırdı!

174 MAÇTA GOL YEMEDİ

Tecrübeli eldiven, toplamda 43 bin 510 dakika sahada kalırken ağlarında 516 gol gördü. 174 karşılaşmayı ise gol yemeden tamamladı. 1 kez de rakip fileleri havalandırdı. 37 yaşındaki Uruguaylı kalecinin sezon sonunda Galatasaray'la bitecek olan sözleşmesinin uzatılması bekleniyor.