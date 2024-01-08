Haberler Spor Haberleri Futbol Haberleri Yiğido, Kayseri’de uzatmalarda güldü
Giriş Tarihi: 8.1.2024

Yiğido, Kayseri’de uzatmalarda güldü

Yiğido, Kayseri’de uzatmalarda güldü
Yeni teknik direktörü Bülent Uygun'la ilk maçına Kayseri deplasmanında çıkan Sivasspor, sahadan 3-1 galip ayrıldı. Kırmızı-beyazlı ekip, 23. dakikada Arif Kocaman'ın ters vuruşu ile 1-0 öne geçerken ev sahibi takım, 42. dakikada Bahoken ile beraberliği yakaladı. 86'da Manaj, Kayseri ceza sahası içinde yerde kaldı. Süper Lig'deki ilk maçına çıkan hakem Alper Akarsu, VAR incelemesi sonucu penaltı noktasını gösterdi. 90+3'te atışı kullanan Manaj, Sivas'ı 2-1 öne geçirdi. 90+8'de bir daha sahne alan Manaj, skoru ilan etti: 1-3.

EN ÇOK OKUNANLAR

İnşirah Suresi Okunuşu - İnşirah Suresi Türkçe Anlamı, Arapça Yazılışı, Meali Ve Tefsiri
SON DAKİKA! Murat Kurum'dan adaylık ilanı sonrası ilk açıklama: Kutlu yolculuğun adımını attık
İstanbul’a ana muhalefet lideri değil belediye başkanı seçeceğiz
HDP/DEM'den CHP'ye gözdağı: Oyumuzu vermeyiz
Murat Kurum "İlk günden işe koyulduk" diyerek paylaştı: 'İstanbul'un ulaşım çilesini bitireceğiz' mesajı
Aleyna’nın eskisi Demet’in yenisi oldu
SABAH’ın haberi ihbar kabul edildi... Buca’daki doğa katliamına Çevre Şehircilik el koydu
Konyaspor'un genç kalecisi Deniz Ertaş, Galatasaray maçına damga vurdu! Taraftarları mest etti...
Tiyatro teklifi aldı
Başkan Erdoğan'dan yerel seçim mesajı: İstanbul'da fetret devrini bitireceğiz
ARKADAŞINA GÖNDER
Yiğido, Kayseri’de uzatmalarda güldü
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA