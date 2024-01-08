Yiğido, Kayseri’de uzatmalarda güldü

Yeni teknik direktörü Bülent Uygun'la ilk maçına Kayseri deplasmanında çıkan Sivasspor, sahadan 3-1 galip ayrıldı. Kırmızı-beyazlı ekip, 23. dakikada Arif Kocaman'ın tersvuruşu ile 1-0 öne geçerken ev sahibi takım, 42. dakikada Bahoken ile beraberliği yakaladı. 86'da Manaj, Kayseri ceza sahası içinde yerde kaldı. Süper Lig'deki ilk maçınaçıkan hakem Alper Akarsu,VAR incelemesi sonucupenaltı noktasını gösterdi. 90+3'te atışı kullanan Manaj, Sivas'ı 2-1 öne geçirdi. 90+8'de bir daha sahne alan Manaj, skoru ilan etti: 1-3.