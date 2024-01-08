Yiğido, Kayseri’de uzatmalarda güldü

Yeni teknik direktörü Bülent Uygun'la ilk maçına Kayseri deplasmanında çıkan Sivasspor, sahadan 3-1 galip ayrıldı. Kırmızı-beyazlı ekip, 23. dakikada1-0 öne geçerken ev sahibi takım, 42. dakikada Bahoken ile beraberliği yakaladı. 86'da Manaj, Kayseri ceza sahası içinde yerde kaldı.90+3'te atışı kullanan Manaj, Sivas'ı 2-1 öne geçirdi. 90+8'de bir daha sahne alan Manaj, skoru ilan etti: 1-3.