Beşiktaş generalini buldu

AZ SAKAT VEREN ŞAMPİYON OLUR

8+3 PLAN BOZAN, GARİP BİR KURALDI! SAHADA 11, KADRODA 12 YABANCI İYİ!

G.SARAY'DA ERDEN TİMUR'UN YÜKSELMESİNİ İSTEMEYENLER VAR!

Ben Türkiye'deşampiyon olmuş Portekizli bir hoca hatırlamıyorum.Jorge Jesus ve Vitor Pereira,ellerine verilen kaliteli ve pahalı kadrolararağmen F.Bahçe'ye ikincilikyaşattılar. Ona rağmen başarılı olamadılar.Sadece Jesus ile Türkiye Kupasıkazanıldı. Beşiktaş, Carvalhal'ı getirdiama verim alamadı.Avrupa Şampiyonuolduğu dönemde en büyük gücüRonaldo'ydu. Beşiktaş yönetimi,Santos'u neden getirdiğini açıklamalı.Bu hamleönemliydi. Futbol takımları güçlü birlider olmadan yönetilemez. Beşiktaşbu sıkıntıyı ciddi şekilde yaşadı.Portekizli teknik adam, dünya futbolundayeri olan bir isim. İyi bir kariyerivar. Beşiktaş'ın düşündüğü yapılanmayıda yönetimle birliktegerçekleştirebilir.Önemli bir transferve geçiş ülkesi. BugünBeşiktaş'ın yapmak istediğihem altyapı hem doğrudış transfer politikasıyla yarışmacıbir takım yaratma düşüncesinihayata geçirebilir. Bu sezon kolaybir yıl olmadı ve süreç, sezon sonunakadar devam edecektir. Şampiyonlukhedefinden bu kadar kopmuş biroyuncu grubunu yeniden hedefeyönlendirmek zor.Çok tecrübelibir isim. Yunanistan tecrübesi de var.İki ülkede de saha içinde benzersorunlar yaşanıyor. Santos veya bir başkası,krizden çıkmak için gerekli formüle sahipmi? Çünkü kadro kalitesi ortada.Beşiktaş yönetimi önce taraftarını acılısürece ikna edecek. Takım formasyonu,stratejisi değişecek. Hedefler küçülecek.Beklenti azalırsa, memnuniyetsizlik deazalır.Beşiktaş'ta kim gidecek-kim kalacak hesabının bir an önce yapılması gerekiyor. Santos kalabalık bir ekiple geliyor.Taraftar ile mağlubiyetlerin öznesi olan isimler arasındaki uçurum o kadar büyük ki neredeyse sıfırdan kurulmuş bir 11 beklentisi var.Böylesine geniş bir transfer operasyonu için Beşiktaş'ın yeterli kaynağı var mı? Bunun cevabı da Arat'ta. Santos hangi malzemeyle ne pişirmiş hatırlayın ve mutfağına ne isteyeceğini tahmin edin.Beşiktaş'ın Fernando Santos'la anlaşmasının ardından siyah-beyazlı taraftarlar, Cristiano Ronaldo'ya "Come to Beşiktaş!" mesajları göndermeye başladı. Ancak ikilinin 2022 Dünya Kupası'nda güzel anıları yok. Portekizli hoca, milli takımın başındayken Katar'da Ronaldo'ya fazla görev vermediği için ülkesinde bir kısım tarafından eleştirilmişti. 69 yaşındaki çalıştırıcı, 'Oğlum gibi' dediği Ronaldo ile Katar'dan bu yana konuşmadıklarını açıklamıştı.G.Saray ile F.Bahçearasındaki yarış, sezon sonuna kadar at başısürer. Mutlaka iki takım da kırılma maçlarıoynayacaktır.Sivas, Adana Demirspor, Kayserispor,Konyaspor, Samsunspor gibi sağı-solu belliolmayan takımlar, bu yarışta sürprizsonuçlar yaratabilir. Sakin kalan,az sakatlık yaşayan, istikrarlı kadrosunukorumayı başaracak takımşampiyon olur.Görünen süreç,bu mücadele ligin sonuna kadar devamedecek. Kadrolarınderinliği ve kalitelioyuncu sayısı ikitakımı da zirve yarışındatutuyor. Buhafta oynanan maçlar,bunu bir kez daha teyit etti.Bu kadroların üzerine bir de yenitransferlerin olacağını düşünürsek, sonhaftaya kadar bizi başa baş bir mücadelebekliyor.Galatasaray'ın son Konyaspor maçında gördük ki hakem arkadaşlar, bir sürpriz olmasına izin vermeyecekler. Yani; son haftaya kadar iki takımı da kıyasıya bir yarış bekliyor.. Sarı kartlar birikti, cezalılar artacak. Ara transferdeki hamleler ile bu yaralar sarılabilir belki. Bekleyeceğiz…Geçen sezon İstanbulspor, Galatasaray deplasmanında harika bir ilk 45 dakika oynamış, Konyaspor yine aynı takıma karşı İlhan Palut ile yakın geçmişte İstanbul'da top göstermemişti.Konya, Adana Demir, Başakşehir, Kasımpaşa ve istediklerinizi ekleyin. Galatasaray ve Fenerbahçe her maç mükemmel futbol oynayıp kazanmıyorlar, iki takımın da sırtında 12 Avrupa kupası maçının yükü vardı. Çok az sayıda takım bunu değerlendirebildi. Yarışta elbette ki derbiler önemli.F.Bahçe'nin Trabzon deplasmanı ve elbette 12 Mayıs'ta Rams Park'taki büyük final.Öncelikle seni kutluyorum.Mükemmel bir gazetecilik yaptın. Yabancısınırına oldum olası karşıydım. Fatih Terim'inTürkiye futbol direktörü olduğu dönemde 14yerli, 14 yabancı uygulaması en doğru karardı.Sınır koyarsanızyerliler rehavete girer. Sahada 11, toplamda 12yabancı kararı, doğru bir hamledir. Destekliyorum.Gelecek sezon yeniden'16 yabancıya çıkalım' diye konuşursak sürprizolmaz! Konu aslında yabancı sınırı değil.Türkiye'deki problem, yabancısınırından ziyade alınan oyuncuların ancak yüzde50'sinin oynayabilmesi.Yine başa döndük.Kulüpler yetiştirmenin peşinde değiller.Türk oyuncuların kalitesi rekabeti sağlamıyor.Sorumsuz yöneticilerin olmayanparayı harcaması önlenmeli. Saha performansı açısındanise çok doğru buluyorum.Gelecek sezon19 takımlı ligde her takımın 13, totalde 247 yerlifutbolcuya ihtiyacı var. Süper Lig seviyesindesizi hedeflerinize ulaştıracak 247 futbolculukbir havuz var mı, hiç sanmıyorum.İdmanda, stada çıktığındabu işin yerlisi-yabancısı yok. Geleceksezon bu + hesaplarına girilmeyecek olması iyihaber. Süper Lig'de tüm kulüplerin borcu ortada.Ortalık kontratını fesheden futbolcudangeçilmiyor.Buruk, sonunakadar haklı.Bana bile iftira attılar.Güya ben İcardi'nin para almadığı için sakatlığıbahane ettiğini A Spor'da söylemişim.Eğer İcardi parayı düşünseydiGhezzal'ın kendisine yaptığı sert faulden sonrauzun süre iğneyle sahaya çıkıp, büyük fedakârlıkyapmazdı. G.Saray yönetimi, maalesef bu konudayetirince ses çıkarmıyor. Rakiplerin beslediğitrol hesaplar, G.Saray'a sürekli ateş ediyor.Okan Hoca, G.Saray'da top oynarken de medyadakibazı spor müdürlerinin talimatıyla yapılanyalan haberleri yakından biliyordu. Ama o zamansosyal medya yoktu. Bugünkü sosyal medyadayalan, iftira yuva yapmış.Camiaların liderleri,bazen başkanlar, bazen yöneticiler, bazen de teknikadamlar süreçleri kontrol edebilme adına butür çıkışlar yapabiliyorlar. Bu söylemler dönemdönem camiaların kendi iç kamuoylarında ortayaçıkan tartışmaların önlenmesi adınada yapılabiliyor.Soru, oyuncuların ödemelerinde aksamalar olduğu şeklindeydi. Buruk bunu 'operasyon' olarak yorumluyorsa, bilemem.Angelino, sözleşmesi uzamasın diye oynatılmıyor. Süper Kupa'da oynaması gereken İcardi'ye bir anda 20 günlük rapor geliyor. Ziyech "Mutlu değilim" deyip, gidiyor. Bunları konuşmak operasyon değil, halı altına süpürülen problemlerin gün ışığına çıkması…Galatasaray Futbol Takımı hakkında doğru iletişim yok. Sakatlıklar hakkında bilgilendirme yok, spekülasyonlara cevap yok, röportaj veren yok.. Orası bir bataklık. Yalanın, iftiranın, hakaretin fikir özgürlüğü sanıldığı bir mecraya laf yetiştirsinler demiyorum elbette. Bu takımı kuran, geçen sezon takımyönetim ilişkisini mükemmel yöneten Erden Timur'un yıldızının yükselmesinden G.Saray'da rahatsızlık duyanlar varsa çıkıp söylesinler. Malum, G.Saray'da hiçbir başarı cezasız kalmaz.