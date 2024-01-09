Beşiktaş generalini buldu

SABAH Spor yazarları, kısa aradan sonra yeniden start alan Süper Lig’deki yarışı ve yeni gelişmeleri masaya yatırdı
Beşiktaş, Portekiz efsanesi FernandoSantos'u gizli bir operasyonla takımınbaşına getirdi. Bu tercih için ne dersiniz?Artık Beşiktaş'ın bir generali var mı?
LEVENT TÜZEMEN: Ben Türkiye'deşampiyon olmuş Portekizli bir hoca hatırlamıyorum.Jorge Jesus ve Vitor Pereira,ellerine verilen kaliteli ve pahalı kadrolararağmen F.Bahçe'ye ikincilikyaşattılar. Ona rağmen başarılı olamadılar.Sadece Jesus ile Türkiye Kupasıkazanıldı. Beşiktaş, Carvalhal'ı getirdiama verim alamadı. Santos'unMilli Takım'da yaşadığı başarı,tamamen oyuncuların kalitesiylealakalıdır. Avrupa Şampiyonuolduğu dönemde en büyük gücüRonaldo'ydu. Beşiktaş yönetimi,Santos'u neden getirdiğini açıklamalı.Ne buldular, neye göre getirdiler,transferleri Portekizli hocayamı bırakacaklar?
ALİ GÜLTİKEN: Bu hamleönemliydi. Futbol takımları güçlü birlider olmadan yönetilemez. Beşiktaşbu sıkıntıyı ciddi şekilde yaşadı.Portekizli teknik adam, dünya futbolundayeri olan bir isim. İyi bir kariyerivar. Beşiktaş'ın düşündüğü yapılanmayıda yönetimle birliktegerçekleştirebilir. Portekizfutbolu da yetiştiricilikve gelişim üzerinekurulu bir yapı.Önemli bir transferve geçiş ülkesi. BugünBeşiktaş'ın yapmak istediğihem altyapı hem doğrudış transfer politikasıyla yarışmacıbir takım yaratma düşüncesinihayata geçirebilir. Bu sezon kolaybir yıl olmadı ve süreç, sezon sonunakadar devam edecektir. Şampiyonlukhedefinden bu kadar kopmuş biroyuncu grubunu yeniden hedefeyönlendirmek zor. Aslında çok daha önemliolan, Beşiktaş'ın bu kadrodan kimlerleyeniden yola devam edeceği konusu.
GÜRCAN BİLGİÇ: Çok tecrübelibir isim. Yunanistan tecrübesi de var. Budemek ki Türkiye'deki iklime yabancılıkçekmeyecek. İki ülkede de saha içinde benzersorunlar yaşanıyor. Santos veya bir başkası,krizden çıkmak için gerekli formüle sahipmi? Çünkü kadro kalitesi ortada. Santos gelincebu futbolcular Maradona-Messi olmayacak.Beşiktaş yönetimi önce taraftarını acılısürece ikna edecek. Takım formasyonu,stratejisi değişecek. Hedefler küçülecek.Beklenti azalırsa, memnuniyetsizlik deazalır. Santos geldi ama saha dışındakimeseleler daha önemli.
BÜLENT TİMURLENK: Beşiktaş'ta kim gidecek-kim kalacak hesabının bir an önce yapılması gerekiyor. Santos kalabalık bir ekiple geliyor. Her Portekizli teknik adamınkendi ülkesinden transfer isteğiolur. Taraftar ile mağlubiyetlerin öznesi olan isimler arasındaki uçurum o kadar büyük ki neredeyse sıfırdan kurulmuş bir 11 beklentisi var. Samet Aybabave Feyyaz Uçar'ın ipleri,karakteri gereğiSantos'a teslim etmelerigerekiyor. Böylesine geniş bir transfer operasyonu için Beşiktaş'ın yeterli kaynağı var mı? Bunun cevabı da Arat'ta. Santos hangi malzemeyle ne pişirmiş hatırlayın ve mutfağına ne isteyeceğini tahmin edin.
RONALDO ÇILGINLIĞI!
Beşiktaş'ın Fernando Santos'la anlaşmasının ardından siyah-beyazlı taraftarlar, Cristiano Ronaldo'ya "Come to Beşiktaş!" mesajları göndermeye başladı. Ancak ikilinin 2022 Dünya Kupası'nda güzel anıları yok. Portekizli hoca, milli takımın başındayken Katar'da Ronaldo'ya fazla görev vermediği için ülkesinde bir kısım tarafından eleştirilmişti. 69 yaşındaki çalıştırıcı, 'Oğlum gibi' dediği Ronaldo ile Katar'dan bu yana konuşmadıklarını açıklamıştı.
AZ SAKAT VEREN ŞAMPİYON OLUR
G.Saray ve F.Bahçe nefes nefesebir yarış içinde. Bu mücadele son maçakadar gider mi? Kırılma noktası olur mu?
LEVENT TÜZEMEN: G.Saray ile F.Bahçearasındaki yarış, sezon sonuna kadar at başısürer. Mutlaka iki takım da kırılma maçlarıoynayacaktır. Özellikle derbiler, şampiyonlukyarışında söz sahibi olacaktır.Sivas, Adana Demirspor, Kayserispor,Konyaspor, Samsunspor gibi sağı-solu belliolmayan takımlar, bu yarışta sürprizsonuçlar yaratabilir. Sakin kalan,az sakatlık yaşayan, istikrarlı kadrosunukorumayı başaracak takımşampiyon olur. Tabii hakemlerde suyun akışına müdahaleetmemelidir.
ALİ GÜLTİKEN: Görünen süreç,bu mücadele ligin sonuna kadar devamedecek. Kadrolarınderinliği ve kalitelioyuncu sayısı ikitakımı da zirve yarışındatutuyor. Buhafta oynanan maçlar,bunu bir kez daha teyit etti. Galatasaraybirçok eksiği olmasına rağmen yine farklıkazandı. Keza F.Bahçe'de de yine değişenoyuncular herhangi bir sürprize müsaadeetmedi. Bu kadroların üzerine bir de yenitransferlerin olacağını düşünürsek, sonhaftaya kadar bizi başa baş bir mücadelebekliyor.
GÜRCAN BİLGİÇ: Galatasaray'ın son Konyaspor maçında gördük ki hakem arkadaşlar, bir sürpriz olmasına izin vermeyecekler. Yani; son haftaya kadar iki takımı da kıyasıya bir yarış bekliyor. Kış şartlarınedeniyle takımların yıpranması artıyor.Sakatlık sayıları artıyor. Sarı kartlar birikti, cezalılar artacak. Ara transferdeki hamleler ile bu yaralar sarılabilir belki. Bekleyeceğiz…
BÜLENT TİMURLENK: Geçen sezon İstanbulspor, Galatasaray deplasmanında harika bir ilk 45 dakika oynamış, Konyaspor yine aynı takıma karşı İlhan Palut ile yakın geçmişte İstanbul'da top göstermemişti. Ligde kimlikbunalımı yaşayan çok takım var. Konya, Adana Demir, Başakşehir, Kasımpaşa ve istediklerinizi ekleyin. Galatasaray ve Fenerbahçe her maç mükemmel futbol oynayıp kazanmıyorlar, iki takımın da sırtında 12 Avrupa kupası maçının yükü vardı. Çok az sayıda takım bunu değerlendirebildi. Yarışta elbette ki derbiler önemli. G.Saray'ın bu ay Trabzonspor,mart ayında deplasmanda Beşiktaşderbisi var. F.Bahçe'nin Trabzon deplasmanı ve elbette 12 Mayıs'ta Rams Park'taki büyük final. Bu fikstürdeAnadolu takımları karşısında yapacaklarıher puan kaybı, diğerininmaçına enerji kaynağı olacak.
8+3 PLAN BOZAN, GARİP BİR KURALDI!SAHADA 11, KADRODA 12 YABANCI İYİ!
24 Aralık'ta sahada yabancı sayısınınsınırsız olacağını SABAH SPOR'da yazdık.Dün medyanın gündemine yeni düştü.'SAHADA 11, KADRODA 12 YABANCI' içinyorumunuz nedir?
LEVENT TÜZEMEN: Öncelikle seni kutluyorum.Mükemmel bir gazetecilik yaptın. Yabancısınırına oldum olası karşıydım. Fatih Terim'inTürkiye futbol direktörü olduğu dönemde 14yerli, 14 yabancı uygulaması en doğru karardı.Çünkü yasaklarla bir yere gelemeyiz.Yabancı sınırını serbest bırakmak, Türkoyuncuları rekabete sokar. Sınır koyarsanızyerliler rehavete girer. Sahada 11, toplamda 12yabancı kararı, doğru bir hamledir. Destekliyorum.
ALİ GÜLTİKEN: Gelecek sezon yeniden'16 yabancıya çıkalım' diye konuşursak sürprizolmaz! Konu aslında yabancı sınırı değil. Yabancıserbest olabilir ama harcamaların kontroledilmesi lazım. Türkiye'deki problem, yabancısınırından ziyade alınan oyuncuların ancak yüzde50'sinin oynayabilmesi.
GÜRCAN BİLGİÇ: Yine başa döndük.Kulüpler yetiştirmenin peşinde değiller.Türk oyuncuların kalitesi rekabeti sağlamıyor.Buradaki en önemli hamle FIFA'da,UEFA'da kimin dosyası varsa, transfer izniverilmemesi. Sorumsuz yöneticilerin olmayanparayı harcaması önlenmeli. Saha performansı açısındanise çok doğru buluyorum. Bizim oyuncularda artık rekabeti tadıp, daha çok çalışmalı.
BÜLENT TİMURLENK: Gelecek sezon19 takımlı ligde her takımın 13, totalde 247 yerlifutbolcuya ihtiyacı var. Süper Lig seviyesindesizi hedeflerinize ulaştıracak 247 futbolculukbir havuz var mı, hiç sanmıyorum. 8+3,teknik adamların bütün planlarını bozan,oyuna müdahalede bile kafa karışıklığıyaratan garip bir kural. İdmanda, stada çıktığındabu işin yerlisi-yabancısı yok. Geleceksezon bu + hesaplarına girilmeyecek olması iyihaber. Süper Lig'de tüm kulüplerin borcu ortada.Ortalık kontratını fesheden futbolcudangeçilmiyor. İyi futbolcu "daha bu çocuk" dadeseniz her yerde oynar. Bakın biri RealMadrid'de, bir diğeri de Brentford'da…
Okan Buruk, "Bize karşı bir operasyonvar" dedi. Buna katılıyor musunuz?Kim Galatasaray'a operasyon yapıyor?
LEVENT TÜZEMEN: Buruk, sonunakadar haklı. Çünkü trol hesaplar, asılsıziddialar, iftiralar ve senaryolarla G.Saray'ıyıpratmaya çalışıyor. Bana bile iftira attılar.Güya ben İcardi'nin para almadığı için sakatlığıbahane ettiğini A Spor'da söylemişim. Kuyruklubir yalan. Eğer İcardi parayı düşünseydiGhezzal'ın kendisine yaptığı sert faulden sonrauzun süre iğneyle sahaya çıkıp, büyük fedakârlıkyapmazdı. G.Saray yönetimi, maalesef bu konudayetirince ses çıkarmıyor. Rakiplerin beslediğitrol hesaplar, G.Saray'a sürekli ateş ediyor.Okan Hoca, G.Saray'da top oynarken de medyadakibazı spor müdürlerinin talimatıyla yapılanyalan haberleri yakından biliyordu. Ama o zamansosyal medya yoktu. Bugünkü sosyal medyadayalan, iftira yuva yapmış.
ALİ GÜLTİKEN: Camiaların liderleri,bazen başkanlar, bazen yöneticiler, bazen de teknikadamlar süreçleri kontrol edebilme adına butür çıkışlar yapabiliyorlar. Bu söylemler dönemdönem camiaların kendi iç kamuoylarında ortayaçıkan tartışmaların önlenmesi adınada yapılabiliyor.
GÜRCAN BİLGİÇ: Soru, oyuncuların ödemelerinde aksamalar olduğu şeklindeydi. Buruk bunu 'operasyon' olarak yorumluyorsa, bilemem. DavinsonSanchez'in maç çıkışında,"Kim sakat? Neden oynamadığımıOkan Hoca'ya sorun" demeside ilginç. Angelino, sözleşmesi uzamasın diye oynatılmıyor. Süper Kupa'da oynaması gereken İcardi'ye bir anda 20 günlük rapor geliyor. Ziyech "Mutlu değilim" deyip, gidiyor. Bunları konuşmak operasyon değil, halı altına süpürülen problemlerin gün ışığına çıkması…
BÜLENT TİMURLENK: Galatasaray Futbol Takımı hakkında doğru iletişim yok. Sakatlıklar hakkında bilgilendirme yok, spekülasyonlara cevap yok, röportaj veren yok. Sosyalmedyada çocukların oyuncağı haline gelenbir ezeli rekabetimiz var. Orası bir bataklık. Yalanın, iftiranın, hakaretin fikir özgürlüğü sanıldığı bir mecraya laf yetiştirsinler demiyorum elbette. Bu takımı kuran, geçen sezon takımyönetim ilişkisini mükemmel yöneten Erden Timur'un yıldızının yükselmesinden G.Saray'da rahatsızlık duyanlar varsa çıkıp söylesinler. Malum, G.Saray'da hiçbir başarı cezasız kalmaz.