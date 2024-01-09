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Giriş Tarihi: 9.1.2024

Beşiktaş generalini buldu

MURAT ÖZBOSTAN MURAT ÖZBOSTAN
Beşiktaş generalini buldu

SABAH Spor yazarları, kısa aradan sonra yeniden start alan Süper Lig’deki yarışı ve yeni gelişmeleri masaya yatırdı

Beşiktaş, Portekiz efsanesi Fernando Santos'u gizli bir operasyonla takımın başına getirdi. Bu tercih için ne dersiniz? Artık Beşiktaş'ın bir generali var mı?

LEVENT TÜZEMEN: Ben Türkiye'de şampiyon olmuş Portekizli bir hoca hatırlamıyorum. Jorge Jesus ve Vitor Pereira, ellerine verilen kaliteli ve pahalı kadrolara rağmen F.Bahçe'ye ikincilik yaşattılar. Ona rağmen başarılı olamadılar. Sadece Jesus ile Türkiye Kupası kazanıldı. Beşiktaş, Carvalhal'ı getirdi ama verim alamadı. Santos'un Milli Takım'da yaşadığı başarı, tamamen oyuncuların kalitesiyle alakalıdır. Avrupa Şampiyonu olduğu dönemde en büyük gücü Ronaldo'ydu. Beşiktaş yönetimi, Santos'u neden getirdiğini açıklamalı. Ne buldular, neye göre getirdiler, transferleri Portekizli hocaya mı bırakacaklar?

ALİ GÜLTİKEN: Bu hamle önemliydi. Futbol takımları güçlü bir lider olmadan yönetilemez. Beşiktaş bu sıkıntıyı ciddi şekilde yaşadı. Portekizli teknik adam, dünya futbolunda yeri olan bir isim. İyi bir kariyeri var. Beşiktaş'ın düşündüğü yapılanmayı da yönetimle birlikte gerçekleştirebilir. Portekiz futbolu da yetiştiricilik ve gelişim üzerine kurulu bir yapı. Önemli bir transfer ve geçiş ülkesi. Bugün Beşiktaş'ın yapmak istediği hem altyapı hem doğru dış transfer politikasıyla yarışmacı bir takım yaratma düşüncesini hayata geçirebilir. Bu sezon kolay bir yıl olmadı ve süreç, sezon sonuna kadar devam edecektir. Şampiyonluk hedefinden bu kadar kopmuş bir oyuncu grubunu yeniden hedefe yönlendirmek zor. Aslında çok daha önemli olan, Beşiktaş'ın bu kadrodan kimlerle yeniden yola devam edeceği konusu.




GÜRCAN BİLGİÇ: Çok tecrübeli bir isim. Yunanistan tecrübesi de var. Bu demek ki Türkiye'deki iklime yabancılık çekmeyecek. İki ülkede de saha içinde benzer sorunlar yaşanıyor. Santos veya bir başkası, krizden çıkmak için gerekli formüle sahip mi? Çünkü kadro kalitesi ortada. Santos gelince bu futbolcular Maradona-Messi olmayacak. Beşiktaş yönetimi önce taraftarını acılı sürece ikna edecek. Takım formasyonu, stratejisi değişecek. Hedefler küçülecek. Beklenti azalırsa, memnuniyetsizlik de azalır. Santos geldi ama saha dışındaki meseleler daha önemli.

BÜLENT TİMURLENK: Beşiktaş'ta kim gidecek-kim kalacak hesabının bir an önce yapılması gerekiyor. Santos kalabalık bir ekiple geliyor. Her Portekizli teknik adamın kendi ülkesinden transfer isteği olur. Taraftar ile mağlubiyetlerin öznesi olan isimler arasındaki uçurum o kadar büyük ki neredeyse sıfırdan kurulmuş bir 11 beklentisi var. Samet Aybaba ve Feyyaz Uçar'ın ipleri, karakteri gereği Santos'a teslim etmeleri gerekiyor. Böylesine geniş bir transfer operasyonu için Beşiktaş'ın yeterli kaynağı var mı? Bunun cevabı da Arat'ta. Santos hangi malzemeyle ne pişirmiş hatırlayın ve mutfağına ne isteyeceğini tahmin edin.

RONALDO ÇILGINLIĞI!
Beşiktaş'ın Fernando Santos'la anlaşmasının ardından siyah-beyazlı taraftarlar, Cristiano Ronaldo'ya "Come to Beşiktaş!" mesajları göndermeye başladı. Ancak ikilinin 2022 Dünya Kupası'nda güzel anıları yok. Portekizli hoca, milli takımın başındayken Katar'da Ronaldo'ya fazla görev vermediği için ülkesinde bir kısım tarafından eleştirilmişti. 69 yaşındaki çalıştırıcı, 'Oğlum gibi' dediği Ronaldo ile Katar'dan bu yana konuşmadıklarını açıklamıştı.

AZ SAKAT VEREN ŞAMPİYON OLUR

G.Saray ve F.Bahçe nefes nefese bir yarış içinde. Bu mücadele son maça kadar gider mi? Kırılma noktası olur mu?

LEVENT TÜZEMEN: G.Saray ile F.Bahçe arasındaki yarış, sezon sonuna kadar at başı sürer. Mutlaka iki takım da kırılma maçları oynayacaktır. Özellikle derbiler, şampiyonluk yarışında söz sahibi olacaktır. Sivas, Adana Demirspor, Kayserispor, Konyaspor, Samsunspor gibi sağı-solu belli olmayan takımlar, bu yarışta sürpriz sonuçlar yaratabilir. Sakin kalan, az sakatlık yaşayan, istikrarlı kadrosunu korumayı başaracak takım şampiyon olur. Tabii hakemler de suyun akışına müdahale etmemelidir.

ALİ GÜLTİKEN: Görünen süreç, bu mücadele ligin sonuna kadar devam edecek. Kadroların derinliği ve kaliteli oyuncu sayısı iki takımı da zirve yarışında tutuyor. Bu hafta oynanan maçlar, bunu bir kez daha teyit etti. Galatasaray birçok eksiği olmasına rağmen yine farklı kazandı. Keza F.Bahçe'de de yine değişen oyuncular herhangi bir sürprize müsaade etmedi. Bu kadroların üzerine bir de yeni transferlerin olacağını düşünürsek, son haftaya kadar bizi başa baş bir mücadele bekliyor.




GÜRCAN BİLGİÇ: Galatasaray'ın son Konyaspor maçında gördük ki hakem arkadaşlar, bir sürpriz olmasına izin vermeyecekler. Yani; son haftaya kadar iki takımı da kıyasıya bir yarış bekliyor. Kış şartları nedeniyle takımların yıpranması artıyor. Sakatlık sayıları artıyor. Sarı kartlar birikti, cezalılar artacak. Ara transferdeki hamleler ile bu yaralar sarılabilir belki. Bekleyeceğiz…

BÜLENT TİMURLENK: Geçen sezon İstanbulspor, Galatasaray deplasmanında harika bir ilk 45 dakika oynamış, Konyaspor yine aynı takıma karşı İlhan Palut ile yakın geçmişte İstanbul'da top göstermemişti. Ligde kimlik bunalımı yaşayan çok takım var. Konya, Adana Demir, Başakşehir, Kasımpaşa ve istediklerinizi ekleyin. Galatasaray ve Fenerbahçe her maç mükemmel futbol oynayıp kazanmıyorlar, iki takımın da sırtında 12 Avrupa kupası maçının yükü vardı. Çok az sayıda takım bunu değerlendirebildi. Yarışta elbette ki derbiler önemli. G.Saray'ın bu ay Trabzonspor, mart ayında deplasmanda Beşiktaş derbisi var. F.Bahçe'nin Trabzon deplasmanı ve elbette 12 Mayıs'ta Rams Park'taki büyük final. Bu fikstürde Anadolu takımları karşısında yapacakları her puan kaybı, diğerinin maçına enerji kaynağı olacak.

8+3 PLAN BOZAN, GARİP BİR KURALDI! SAHADA 11, KADRODA 12 YABANCI İYİ!

24 Aralık'ta sahada yabancı sayısının sınırsız olacağını SABAH SPOR'da yazdık. Dün medyanın gündemine yeni düştü. 'SAHADA 11, KADRODA 12 YABANCI' için yorumunuz nedir?

LEVENT TÜZEMEN: Öncelikle seni kutluyorum. Mükemmel bir gazetecilik yaptın. Yabancı sınırına oldum olası karşıydım. Fatih Terim'in Türkiye futbol direktörü olduğu dönemde 14 yerli, 14 yabancı uygulaması en doğru karardı. Çünkü yasaklarla bir yere gelemeyiz. Yabancı sınırını serbest bırakmak, Türk oyuncuları rekabete sokar. Sınır koyarsanız yerliler rehavete girer. Sahada 11, toplamda 12 yabancı kararı, doğru bir hamledir. Destekliyorum.




ALİ GÜLTİKEN: Gelecek sezon yeniden '16 yabancıya çıkalım' diye konuşursak sürpriz olmaz! Konu aslında yabancı sınırı değil. Yabancı serbest olabilir ama harcamaların kontrol edilmesi lazım. Türkiye'deki problem, yabancı sınırından ziyade alınan oyuncuların ancak yüzde 50'sinin oynayabilmesi.

GÜRCAN BİLGİÇ: Yine başa döndük. Kulüpler yetiştirmenin peşinde değiller. Türk oyuncuların kalitesi rekabeti sağlamıyor. Buradaki en önemli hamle FIFA'da, UEFA'da kimin dosyası varsa, transfer izni verilmemesi. Sorumsuz yöneticilerin olmayan parayı harcaması önlenmeli. Saha performansı açısından ise çok doğru buluyorum. Bizim oyuncular da artık rekabeti tadıp, daha çok çalışmalı.

BÜLENT TİMURLENK: Gelecek sezon 19 takımlı ligde her takımın 13, totalde 247 yerli futbolcuya ihtiyacı var. Süper Lig seviyesinde sizi hedeflerinize ulaştıracak 247 futbolculuk bir havuz var mı, hiç sanmıyorum. 8+3, teknik adamların bütün planlarını bozan, oyuna müdahalede bile kafa karışıklığı yaratan garip bir kural. İdmanda, stada çıktığında bu işin yerlisi-yabancısı yok. Gelecek sezon bu + hesaplarına girilmeyecek olması iyi haber. Süper Lig'de tüm kulüplerin borcu ortada. Ortalık kontratını fesheden futbolcudan geçilmiyor. İyi futbolcu "daha bu çocuk" da deseniz her yerde oynar. Bakın biri Real Madrid'de, bir diğeri de Brentford'da…

G.SARAY'DA ERDEN TİMUR'UN YÜKSELMESİNİ İSTEMEYENLER VAR!

Okan Buruk, "Bize karşı bir operasyon var" dedi. Buna katılıyor musunuz? Kim Galatasaray'a operasyon yapıyor?

LEVENT TÜZEMEN: Buruk, sonuna kadar haklı. Çünkü trol hesaplar, asılsız iddialar, iftiralar ve senaryolarla G.Saray'ı yıpratmaya çalışıyor. Bana bile iftira attılar. Güya ben İcardi'nin para almadığı için sakatlığı bahane ettiğini A Spor'da söylemişim. Kuyruklu bir yalan. Eğer İcardi parayı düşünseydi Ghezzal'ın kendisine yaptığı sert faulden sonra uzun süre iğneyle sahaya çıkıp, büyük fedakârlık yapmazdı. G.Saray yönetimi, maalesef bu konuda yetirince ses çıkarmıyor. Rakiplerin beslediği trol hesaplar, G.Saray'a sürekli ateş ediyor. Okan Hoca, G.Saray'da top oynarken de medyadaki bazı spor müdürlerinin talimatıyla yapılan yalan haberleri yakından biliyordu. Ama o zaman sosyal medya yoktu. Bugünkü sosyal medyada yalan, iftira yuva yapmış.




ALİ GÜLTİKEN: Camiaların liderleri, bazen başkanlar, bazen yöneticiler, bazen de teknik adamlar süreçleri kontrol edebilme adına bu tür çıkışlar yapabiliyorlar. Bu söylemler dönem dönem camiaların kendi iç kamuoylarında ortaya çıkan tartışmaların önlenmesi adına da yapılabiliyor.

GÜRCAN BİLGİÇ: Soru, oyuncuların ödemelerinde aksamalar olduğu şeklindeydi. Buruk bunu 'operasyon' olarak yorumluyorsa, bilemem. Davinson Sanchez'in maç çıkışında, "Kim sakat? Neden oynamadığımı Okan Hoca'ya sorun" demesi de ilginç. Angelino, sözleşmesi uzamasın diye oynatılmıyor. Süper Kupa'da oynaması gereken İcardi'ye bir anda 20 günlük rapor geliyor. Ziyech "Mutlu değilim" deyip, gidiyor. Bunları konuşmak operasyon değil, halı altına süpürülen problemlerin gün ışığına çıkması…

BÜLENT TİMURLENK: Galatasaray Futbol Takımı hakkında doğru iletişim yok. Sakatlıklar hakkında bilgilendirme yok, spekülasyonlara cevap yok, röportaj veren yok. Sosyal medyada çocukların oyuncağı haline gelen bir ezeli rekabetimiz var. Orası bir bataklık. Yalanın, iftiranın, hakaretin fikir özgürlüğü sanıldığı bir mecraya laf yetiştirsinler demiyorum elbette. Bu takımı kuran, geçen sezon takımyönetim ilişkisini mükemmel yöneten Erden Timur'un yıldızının yükselmesinden G.Saray'da rahatsızlık duyanlar varsa çıkıp söylesinler. Malum, G.Saray'da hiçbir başarı cezasız kalmaz.

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