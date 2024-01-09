Beşiktaş’ın ilk transferi Chelsea’den Malang Sarr

İngiliz ekibi Chelsea'de forma giyen Senegal kökenli Fransız futbolcu Malang Sarr, bir süredir Beşiktaş'ın transfer gündeminde yer alıyor. Afrika basınında yer alan habere göre; Siyah-Beyazlılar, 24 yaşındaki defans oyuncusuyla anlaşma sağladı.

Ancak; Siyah-Beyazlılar'ın daha iyi seçenekler ve değişen şartlar gereği 24 yaşındaki oyuncuyu şimdilik beklettiği ifade edildi. Stopere mutlaka takviye yapmak isteyen Beşiktaş'ın yeni teknik direktör Fernando Santos'un fikrini alacağı ve Portekizli hocaya Newcastle United'da oynayan 30 yaşındaki Jamaal Lascelles'i de sunduktan sonra bu konuda net bir karar verilebileceği gelen haberler arasında.