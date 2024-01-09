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Giriş Tarihi: 9.1.2024 11:00

Beşiktaş'tan Villarreal'e giden Eric Bailly yine sakatlandı

Beşiktaş’tan Villarreal’e giden Eric Bailly yine sakatlandı

Beşiktaş'tan ayrılarak Villarreal'e transfer olan Eric Bailly, yeni takımının formasını giydiği kısa sürede yine sakatlık sorunu ile karşı karşıya kaldı.

Beşiktaş'ta yaşadığı sakatlıklarla gündem olan Eric Bailly, Siyah-Beyazlı ekipten transfer olduğu Villarreal'de de sakatlıklardan kurtulamıyor. 29 yaşındaki futbolcu, takımının İspanya Kral Kupası'nda karşılaştığı Unionistas karşılaşmasında 69. dakikada sakatlanarak oyuna devam edemedi.

Tecrübeli oyuncu, Villarreal formasıyla da yaşadığın sakatlığın ardından dört ayda yedinci sakatlığını yaşadı. Eric Bailly, geçmiş dönemde Siyah-Beyazlı ekipte uyluk gerilmesi, omuz ve boyun sakatlıkları yaşayarak 65 gün takımdan uzak kalmıştı.

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Beşiktaş'tan Villarreal'e giden Eric Bailly yine sakatlandı
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