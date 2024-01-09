Beşiktaş’tan Villarreal’e giden Eric Bailly yine sakatlandı

Beşiktaş'ta yaşadığı sakatlıklarla gündem olan Eric Bailly, Siyah-Beyazlı ekipten transfer olduğu Villarreal'de de sakatlıklardan kurtulamıyor. 29 yaşındaki futbolcu, takımının İspanya Kral Kupası'nda karşılaştığı Unionistas karşılaşmasında 69. dakikada sakatlanarak oyuna devam edemedi.

Tecrübeli oyuncu, Villarreal formasıyla da yaşadığın sakatlığın ardından dört ayda yedinci sakatlığını yaşadı. Eric Bailly, geçmiş dönemde Siyah-Beyazlı ekipte uyluk gerilmesi, omuz ve boyun sakatlıkları yaşayarak 65 gün takımdan uzak kalmıştı.

