Haberler Spor Haberleri Futbol Haberleri Cengiz Ünder, Avrupa'yı salladı!
Giriş Tarihi: 9.1.2024 11:02

Cengiz Ünder, Avrupa'yı salladı!

Cengiz Ünder, Avrupa’yı salladı!

Fenerbahçe'de Cengiz Ünder'in İstanbulspor'a 4 gol atması, Avrupa'da yankı buldu. Almanlar, "Keskin nişancı" yakıştırması yaparken, Fransızlar, "Müthiş uyanış" ifadesini kullandı.

Fenerbahçe'nin en pahalı yerli transferi olan Cengiz Ünder, İstanbulspor maçındaki performansıyla hem eleştirileri susturdu, hem de Avrupa basınını ayağa kaldırdı. Cengiz'in performansının ardından başta daha önce forma giydiği ülkeler İtalya ve Fransa olmak üzere, Avrupa basınında konuşulan isim oldu.

Daha önce formasını giydiği Roma'dan haberler veren romanews, "Cengiz Ünder için unutulmaz bir gün" yorumu yaptı. Oyuncunun 40 dakikada hat-trick yapıp, maçı 4 golle tamamladığı vurgulandı.

"MÜTHİŞ BİR UYANIŞ"
Fransız basını ise geçen sezon Cengiz Ünder'in Marsilya forması giydiğini hatırlatarak, "Eski Marsilyalı Cengiz Ünder, F.Bahçe'de dörtlü gol attı. Bu yaz Marsilya'dan Fenerbahçe'ye transfer olmasından bu yana zor durumda olan Ünder, 7 Ocak Pazar günü müthiş bir uyanış yaşadı" değerlendirmesinde bulundu. Hollanda haber sitesi voetbalzone ise, "Cengiz Ünder hayatının futbolunu oynadı" tespitini yaptı.

Fenerbahçe'de 'bir maçta 4 gol atan' son futbolcu Enner Valencia olmuştu. Valencia, geçtiğimiz sezon Kasımpaşa müsabakasında aynı performansı sergilemeyi başarmıştı. Fenerbahçe'de bir lig maçında 4 gol atan son yerli oyuncu; 17 Aralık 2005'te Denizlispor'a karşı Semih Şentürk olmuştu. Cengiz Ünder, İstanbulspor maçının 68. dakikasında yerini Emre Mor'a bıraktı.

EN ÇOK OKUNANLAR

"Savaş ilanı olarak kabul ediyorum" demişti.. İYİ Parti'den İstanbul ve Ankara kararı
Fatih Camisi'nde imamı ve hafızı bıçaklayan şüpheli gözaltında
İnşirah Suresi Okunuşu - İnşirah Suresi Türkçe Anlamı, Arapça Yazılışı, Meali Ve Tefsiri
Son dakika: İstanbul'da toplu ulaşıma zam
Halk TV’nın Adalet Bakanlığı’na iftirası elinde patladı!
Bakan Koca: MİT'in MOSSAD operasyonunda yakalanan kişi yabancı bir doktor değil!
Biden'a Gazze protestosu: Onların kanı sizin elinizde
Murat Kurum İstanbul'da yapılacakları açıkladı: İşten çıkarılanları geri alacağız
Hilafet kartviziti
Alperen Şengün'den tarihi başarı! NBA'de haftanın oyuncusu seçildi...
ARKADAŞINA GÖNDER
Cengiz Ünder, Avrupa'yı salladı!
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA