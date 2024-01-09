İmparator’un vedası

Almanya Milli Takımı'nın ve Bayern Münih'in efsane futbolcularından Franz Beckenbauer, hayatını kaybetti.Hem Almanya'da ham de dünya futbolunda 'Kaiser' (imparator) olarak anılan Beckenbauer'in ölümü, futbol dünyasını yasa boğdu. Tüm zamanların en iyi futbolcularından biri olarak bilinen ünlü isim,1974 Dünya Kupası'nda sahada kaptan olarak şampiyon olan Beckenbauer, 1990'da ise teknik direktör olarak zafere ulaştı. Adı Bayern Münih ile özdeşleşen Beckenbauer, 424 Bundesliga maçında forma giyerken, 44 gol ve 70 asist üretti.2 Ballon d'Or4 Yılın Futbolcusu1 Dünya Kupası1 Avrupa Şampiyonu5 Almanya Ligi3 Şampiyon Kulüpler Kupası1 Kupa Galipler Kupası4 Almanya Kupası1 Kulüp Dünya Şampiyonası3 Kuzey Amerika Futbol LigFRANZ Beckenbauer, her yönüyle komple bir futbolcuydu. Müthiş bir tekniği ve mükemmel bir oyun okuması vardı. Ve de gerek kulüp takımında gerekse Almanya Milli Takımı'nda geriden iyi oyun kurmada bana göre bugüne kadar gelmiş geçmiş bir numaralı oyuncuydu.Sonra teknik direktörlükte de Almanya'ya Dünya Kupası'nı kazandırdı. Hayatını kaybetmesinden dolayı gerçekten üzgünüm. Kendisine Allah'tan rahmet, yakınlarına da başsağlığı dilerim.