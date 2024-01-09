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Giriş Tarihi: 9.1.2024

İmparator’un vedası

İmparator’un vedası

Almanya’nın futbol efsanesi Beckenbauer hayatını kaybetti. ‘Kaiser’ (imparator) lakaplı ünlü ismin vedası futbol dünyasını yasa boğdu

Almanya Milli Takımı'nın ve Bayern Münih'in efsane futbolcularından Franz Beckenbauer, hayatını kaybetti. Bayern Münih'in bir dönem başkanlığını yapan ve en son onursal başkan olan ünlü futbol adamı, 78 yaşında uykusunda yaşama gözlerini yumdu. Hem Almanya'da ham de dünya futbolunda 'Kaiser' (imparator) olarak anılan Beckenbauer'in ölümü, futbol dünyasını yasa boğdu. Tüm zamanların en iyi futbolcularından biri olarak bilinen ünlü isim, Almanya'nın 1974 ve 1990 Dünya Kupası zaferlerine öncülük etmişti. 1974 Dünya Kupası'nda sahada kaptan olarak şampiyon olan Beckenbauer, 1990'da ise teknik direktör olarak zafere ulaştı. Adı Bayern Münih ile özdeşleşen Beckenbauer, 424 Bundesliga maçında forma giyerken, 44 gol ve 70 asist üretti. Deneyimli isim, son olarak FIFA'da asbaşkanlık görevini yürütmüştü.

BECKENBAUER'IN FUTBOLCULUK KARIYERİ
2 Ballon d'Or
4 Yılın Futbolcusu
1 Dünya Kupası
1 Avrupa Şampiyonu
5 Almanya Ligi
3 Şampiyon Kulüpler Kupası
1 Kupa Galipler Kupası
4 Almanya Kupası
1 Kulüp Dünya Şampiyonası
3 Kuzey Amerika Futbol Lig

BİR GÖRÜŞ
ÖMER ÜRÜNDÜL
Bir numaralı isimdi
FRANZ Beckenbauer, her yönüyle komple bir futbolcuydu. Müthiş bir tekniği ve mükemmel bir oyun okuması vardı. Ve de gerek kulüp takımında gerekse Almanya Milli Takımı'nda geriden iyi oyun kurmada bana göre bugüne kadar gelmiş geçmiş bir numaralı oyuncuydu. Zaten Beckenbauer, kendi zamanında herkesin gönlünde taht kuran bir futbolcuydu. Sonra teknik direktörlükte de Almanya'ya Dünya Kupası'nı kazandırdı. Hayatını kaybetmesinden dolayı gerçekten üzgünüm. Kendisine Allah'tan rahmet, yakınlarına da başsağlığı dilerim.

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