Liverpool’da sakatlanan Trent Alexander-Arnold, birkaç hafta oynayamayacak

Liverpool Teknik Direktörü Jurgen Klopp'un yardımcılarından Pep Lijnders, İngiltere basınına yaptığı açıklamada, Alexander-Arnold'ın diz yan bağlarında küçük bir yırtık olduğunu belirterek "Taraması yapıldı ve birkaç hafta sahalardan uzak kalacak. Sonrasında tekrar değerlendireceğiz. En önemli oyuncularımızdan biri olduğu için bu bizim için büyük bir problem. Biraz dinlenecek ve umarım eskisi gibi dönecek." ifadelerini kullandı.

Bu sezon Liverpool formasıyla 25 maça çıkan İngiliz futbolcu, 2 gol ve 9 asistlik performans sergiledi.