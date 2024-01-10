Haberler Spor Haberleri Futbol Haberleri Lucescu'dan Beşiktaş itirafı: 5 saat görüştüm, reddettim!
Giriş Tarihi: 10.1.2024 10:16

Lucescu'dan Beşiktaş itirafı: 5 saat görüştüm, reddettim!

Lucescu’dan Beşiktaş itirafı: 5 saat görüştüm, reddettim!

Beşiktaş'ın teklif yaptığı teknik direktörlerden olan Mircea Lucescu, flaş bir itirafta bulundu. Lucescu, Beşiktaş'ın teklifiyle ilgili, "5 saatlik bir görüşme oldu. Teklifleri, 6 ay boyunca Beşiktaş'ı yönetmemdi. Tavsiyeler sundum ama kabul etmedim" dedi.

Adı Beşiktaş ile geçen teknik direktörlerden biri olan Mircea Lucescu, Beşiktaş için flaş bir açıklamada bulundu. Lucescu, Romanya'da Futbol Direktörü Samet Aybaba ile yaptıkları toplantının detaylarını anlattı.

Lucescu yaptığı açıklamada, "5 saat konuştuk. Onlara takımda ne gibi hatalar yapıldığını anlattım. Tecrübelerimden yola çıkarak tavsiyelerde bulundum. Fikirlerimi çok net bir şekilde sundum. Sezon ortasında takımın başına geçilmez" dedi.

Lucescu ayrıca, "Ancak önümüzdeki yıl lige başlamam söz konusuysa buna katılacaktım. Teklifleri, 6 ay boyunca Beşiktaş'ı yönetmem, sonrasında anlaşabilirsek devam etmemiz yönündeydi. Deneyimim beni Beşiktaş'ın teklifini reddetmeye yöneltti ki bu benim yaşımdaki her hocanın kabul edeceği bir teklifti. Lyon'u da reddettim. Sezonun ortasında bir takımı devralma riskini kim alır?" ifadelerini kullandı.

EN ÇOK OKUNANLAR

Meral Akşener: Biz CHP'ye yancılık için mi parti kurduk?
İnşirah Suresi Okunuşu - İnşirah Suresi Türkçe Anlamı, Arapça Yazılışı, Meali Ve Tefsiri
"Savaş ilanı olarak kabul ediyorum" demişti.. İYİ Parti'den İstanbul ve Ankara kararı
Komünist başkan kırdan kente inemez mi?
Son dakika haberleri: Beşiktaş’tan dört dörtlük galibiyet! Kara Kartal, deplasmanda Rizespor’u rahat geçti…
Provokatif saldırıların ardında ne var? Toplumsal fay hatlarını kim tetikliyor?
Troller saldırdığına göre doğru yolda...
Murat Kurum sahaya indi: Milletimize ne söz verdiysek o sözü hep tuttuk
Adana’nın kayıp beş yılı
Sabah Namazı Nasıl Kılınır - Sabah Namazı Kaç Rekat, Kadın ve Erkek İçin Farzı ve Sünnetinin Kılınışı Nasıl?
ARKADAŞINA GÖNDER
Lucescu'dan Beşiktaş itirafı: 5 saat görüştüm, reddettim!
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA