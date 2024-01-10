Sivasspor, Galatasaray maçına hazır

Antrenmanı Başkan Mecnun Otyakmaz, Başkan Vekili Bahattin Eken, As Başkanlar Faruk Taşseten ile Arif Kaleli de takip etti.

Kırmızı-beyazlılar antrenmanın ardından kampa girerek maç saatini beklemeye başladı. Sivasspor ile Galatasaray yarın saat 17.00'de Sivas 4 Eylül Stadı'nda karşılaşacak.