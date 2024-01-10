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Giriş Tarihi: 10.1.2024 08:07

Son dakika Galatasaray haberi: Tanguy Ndombele sonunda başardı

MEHMET ÖZCAN
Son dakika Galatasaray haberi: Tanguy Ndombele sonunda başardı

Son dakika Galatasaray haberi: İyi oyun sözü veren Fransız oyuncu Tanguy Ndombele, son şans olarak çıktığı Konyaspor müsabakasında geçer not aldı. 3.1 milyon Euro’luk ücreti nedeniyle yönetimin fesih için soru işaretleri de ortadan kalktı.

Eksik isimlerin yokluğunda Konyaspor mücadelesinde ilk 11'de yer bulan Tanguy Ndombele, kendisine verilen son şansı iyi kullandı. Teknik direktör Okan Buruk, Fransız oyuncunun performansından memnun kalırken ara transferde gönderilmesini şimdilik askıya aldı. Ndombele bir süre önce yönetimle yaptığı görüşmede takımda kalmak istediğini söylemiş ve toparlanacağının sözünü vermişti.

SATIN ALMASI ZORUNLU DEĞİL

27 yaşındaki oyuncunun 3.1 milyon Euro olan garanti ücretini dikkate alan sarı-kırmızılı kulüp, olası fesihte bu rakamın tamamını ödemek yerine Ndombele'den sezonun ikinci yarısında faydalanma kararı aldı. Tottenham'dan bedelsiz kiralanan Ndombele'nin, 15 milyon Euro'luk satın alma opsiyonu ise zorunlu değil.

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Son dakika Galatasaray haberi: Tanguy Ndombele sonunda başardı
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