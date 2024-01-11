Federasyon yabancı kararını açıklıyor

TFF, Kulüpler Birliği'nin de onayını alarak yabancı sayısını belirledi. Sahada 11, toplamda ise 12 yabancı oyuncunun olacağı bugün duyurulacakürkiye Futbol Federasyonu, dün yaptığı yönetim kurulu toplantısında yeni sezondaki yabancı sayısıyla ilgili konuyu da karara bağladı. 24 Aralık'ta'un yazdığı gibi yeni kural; sahada 11, toplamda 12 yabancı oyuncu şeklinde olacak.Bu isimlerden 14'ü Türk olacak. Yeni formülü, Kulüpler Birliği'nin de kabul ettiği öğrenildi. Resmi açıklamanın bugün yapılması bekleniyor. Diğer seçenek sahada 7 yabancı, kulübede 4 oyuncu, yani 7+4'tü. Toplamda ise 14 yabancı olacaktı. Ancak kulüpler, 11'i sahada olanı tercih etti.