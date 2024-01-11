Haberler Spor Haberleri Futbol Haberleri Okan Buruk'tan VAR isyanı! "Uyarı gelmiyor..."
Giriş Tarihi: 11.1.2024 20:09

Okan Buruk'tan VAR isyanı! "Uyarı gelmiyor..."

Okan Buruk’tan VAR isyanı! Uyarı gelmiyor...

Galatasaray, Süper Lig'de 16. haftanın erteleme maçında Sivasspor ile 1-1 berabere kaldı. Zirve yarışında yara alan sarı-kırmızılılarda teknik direktör Okan Buruk, maç sonunda flaş açıklamalarda bulundu.

Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, Sivasspor karşılaşmasının açıklamalarda bulundu.

İşte Okan Buruk'un sözleri...

"Sivasspor 5'li savunmayla başladı, topu bize bıraktı. İlk yarı 2 tane direk var. İlk yarı sonunda golü bulduk. İkinci yarı top bizdeydi ama ikinci golü bulmak için daha çok rakip kaleye gitmeliydik. Rakibimiz de çaba sarf etmedi. Bizim kaptırdığımız toplarla çaba sarf etti. Devamında şanssız penaltı oldu."

"Bir tane Abdülkadir'in topa eliyle uzandığı top penaltı gibi gözüktü. VAR'dan uyarı gelmedi, genelde gelmiyor zaten. Kendimizi suçlayacağımız yer ikinci golü atamamak."

"Kerem Demirbay eli açık yakalandı. Aslında topla oynama niyeti yoktu, top kaleye de gitmiyordu. Ancak eli açık olduğu için bunlara penaltı veriyorlar."

"Oyuncularıma konuştum, 4 gün sonra bir maç daha var. Belki 2-3 oyuncu dönebilir. Kadromuz güçlenecek. Biz bu değiliz. Hakem de hata yapsa, eksik de olsak kazanmalıydık. Bunu yapamadığımız için üzgünüz. Bunu telafi edecek çok maç var. Daha ligin birinci bölümü tamamlandı. Daha çok güçleneceğiz. Takımıma ve oyuncularıma güveniyorum. Bir sonraki maçta ayağa kalkacağız. Oyuncular 'Eksiktik, hakem kötüydü, saha iyi değildi' diyebilir. Ancak bunlar bahane değil, benim için de değil. Burada kazanmalıydık."

EN ÇOK OKUNANLAR

CHP Parti Meclisi toplantısında tansiyon yükseldi! Bağrışma sesleri koridorları inletti: Salonu terk etti...
Dünyanın konuştuğu Epstein skandalıyla ilgili çarpıcı yorum: Ahtapotun kollarından sadece bir tanesi…
İnşirah Suresi Okunuşu - İnşirah Suresi Türkçe Anlamı, Arapça Yazılışı, Meali Ve Tefsiri
İlk duruşma başladı: Bebek katili Netanyahu ve kabinesi yargılanıyor!
Hıncal Uluç’un İmamoğlu öngörüsü
Son dakika haberi: Galatasaray, Sivasspor'a takıldı! Cimbom'a zirve yarışında ağır yara...
Murat Kurum'dan Avcılar'a metro müjdesi: Halkalı metrosunu bir durak uzatacağız
Hataylılardan tekrar aday gösterilen Lütfü Savaş’a tepki: Bizimle dalga mı geçiyorsunuz
Milli İstihbarat Akademisi Başvuruları ne zaman yapılacak? İşte 10 soruda Milli İstihbarat Akademisi
Çağ atlayan teşkilat: MİT
ARKADAŞINA GÖNDER
Okan Buruk'tan VAR isyanı! "Uyarı gelmiyor..."
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA