Haberler Spor Haberleri Futbol Haberleri Edin Visca Alex De Souza'yı yakaladı! Süper Lig'in en iyisi...
Giriş Tarihi: 12.1.2024 08:12 Son Güncelleme: 12.1.2024 08:20

Edin Visca Alex De Souza'yı yakaladı! Süper Lig'in en iyisi...

Edin Visca Alex De Souza’yı yakaladı! Süper Lig’in en iyisi...

Süper Lig'de 16'ncı haftanın erteleme karşılaşmasında Trabzonspor, sahasında konuk ettiği Samsunspor'u 2-1 mağlup etti. Trabzonspor bu skorla puanını 36'ya yükseltirken Samsunsor ise 18 puanda kaldı. Trabzonspor'un yıldızı Edin Visca, dünkü asistiyle birlikte Süper Lig tarihine geçti.

Trendyol Süper Lig'in erteleme maçında Trabzonspor, evinde Samsunspor'u Benkovic ve Onuachu ile 2-1 mağlup ederek çıkışını sürdürmeye devam etti.

VISCA, ALEX'İ YAKALADI

Onuachu'nun gol pasını veren Visca, Süper Lig'in en çok asist yapan yabancılar listesinde zirvede yer alan F.Bahçeli eski futbolcu Alex'in rekorunu egale etti.

SÜPER LİG'İN EN İYİSİ OLACAK

Türkiye kariyeri 2011'de Başakşehir'de başlayan 33 yaşındaki yıldız, 356 maçta 108. asistine imza attı. Bosnalı yıldız, 1 gol pası daha verirse rekoru kıracak. 95 golü bulunan Visca, ağları 5 kez havalandırırsa 100'ler kulübüne de girecek.

EN ÇOK OKUNANLAR

İnşirah Suresi Okunuşu - İnşirah Suresi Türkçe Anlamı, Arapça Yazılışı, Meali Ve Tefsiri
Dünyanın konuştuğu Epstein skandalıyla ilgili çarpıcı yorum: Ahtapotun kollarından sadece bir tanesi…
Savaş Kızıldeniz'e sıçradı! ABD ve İngiltere Yemen'i vurdu
Katil İsrail, Lahey'de yargılanıyor! TBMM heyetinden duruşma sonrası açıklama
CHP’li meclis üyesi partisini eleştirdi: 5 yılda maalesef hiçbir şey yapmadık, AK Parti her şeye yetişti
Sabah Namazı Nasıl Kılınır - Sabah Namazı Kaç Rekat, Kadın ve Erkek İçin Farzı ve Sünnetinin Kılınışı Nasıl?
MSB duyurdu! Pençe-Kilit bölgesinden acı haber
Sanal bahis çetesini çökerten mail ihbarı! 786 milyon para girişi, 30 milyon dolar kripto para çıkışı
Gusül (Boy) Abdesti Nasıl Alınır? - Erkek Ve Kadın Gusül Abdesti Alınışı Anlatımı
İnşaatlar yarım kalıyor
ARKADAŞINA GÖNDER
Edin Visca Alex De Souza'yı yakaladı! Süper Lig'in en iyisi...
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA