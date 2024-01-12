Edin Visca Alex De Souza’yı yakaladı! Süper Lig’in en iyisi...

Trendyol Süper Lig'in erteleme maçında Trabzonspor, evinde Samsunspor'u Benkovic ve Onuachu ile 2-1 mağlup ederek çıkışını sürdürmeye devam etti.
VISCA, ALEX'İ YAKALADI
Onuachu'nun gol pasını veren Visca, Süper Lig'in en çok asist yapan yabancılar listesinde zirvede yer alan F.Bahçeli eski futbolcu Alex'in rekorunu egale etti.
SÜPER LİG'İN EN İYİSİ OLACAK
Türkiye kariyeri 2011'de Başakşehir'de başlayan 33 yaşındaki yıldız, 356 maçta 108. asistine imza attı. Bosnalı yıldız, 1 gol pası daha verirse rekoru kıracak. 95 golü bulunan Visca, ağları 5 kez havalandırırsa 100'ler kulübüne de girecek.