Leonardo Bonucci: Birlikte savaşıp, birlikte kazanacağız

"BURAYA TECRÜBEMİ GETİRDİM"

Kariyerini kupalarla tamamlamak istediğini belirten Leonardo Bonucci, "Buraya gelmeden önce Merih Demiral, Edin Dzeko ve Dusan Tadic ile konuştum. Onların söyledikleri benim için çok önemliydi. Bu önemli forma altında neler yapmam gerektiğini bana anlattılar. Ben de buraya tecrübemi getirdim. Takım arkadaşlarımla savaşmak için geldim. Çünkü kariyerimin son dönemindeyim ve bunu kupalarla tamamlamak istiyorum. Tabii ki en kısa sürede Türkçe'yi de öğrenmem gerekiyor. Merih, 'Ben Juventus'ta iken sen bana İtalyanca öğretmiştin. Şimdi ben sana Türkçe öğreteceğim' dedi" diyerek sözlerini noktaladı.