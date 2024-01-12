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Giriş Tarihi: 12.1.2024 21:14 Son Güncelleme: 12.1.2024 21:14

Leonardo Bonucci: Birlikte savaşıp, birlikte kazanacağız

Leonardo Bonucci: Birlikte savaşıp, birlikte kazanacağız

Fenerbahçe'nin yeni transferi Leonardo Bonucci, "Burada olduğum için çok mutluyum. Bana yapılan karşılama için de minnettarım. Her zaman ilk duygular çok önemlidir. Kendimi çok iyi hissediyorum. Herkese çok teşekkür ediyorum" dedi.

Sarı-lacivertli ekibin sezon sonuna kadar sözleşme imzaladığı Leonardo Bonucci, kulüp televizyonuna açıklamalarda bulundu. Fenerbahçe'ye transfer olduğu için mutlu olduğunu söyleyen Bonucci, "Herkese çok teşekkür ediyorum. Burada olduğum için çok mutluyum. Bana yapılan karşılama için de minnettarım. Her zaman ilk duygular çok önemlidir. Kendimi çok iyi hissediyorum. Herkese çok teşekkür ediyorum. Belirtmiş olduğum gibi ilk karşılaşma çok önemli. Sosyal medyadan çok mesaj aldım. Sarı lacivert kalpli mesajların çoğunu okudum. Çok teşekkür ediyorum" ifadelerini kullandı.

"BİRLİKTE SAVAŞIP, BİRLİKTE KAZANACAĞIZ"

Konyaspor maçındaki atmosfer hakkında konuşan İtalyan oyuncu, "İnanılmazdı. Taraftarlarımız harika destek oldular. Talip olduğumuz bütün kupaları kazanmak istiyorsak onlar da bizler kadar önemli. Birlikte savaşıp, birlikte kazanacağız" dedi.

"BURAYA TECRÜBEMİ GETİRDİM"

Kariyerini kupalarla tamamlamak istediğini belirten Leonardo Bonucci, "Buraya gelmeden önce Merih Demiral, Edin Dzeko ve Dusan Tadic ile konuştum. Onların söyledikleri benim için çok önemliydi. Bu önemli forma altında neler yapmam gerektiğini bana anlattılar. Ben de buraya tecrübemi getirdim. Takım arkadaşlarımla savaşmak için geldim. Çünkü kariyerimin son dönemindeyim ve bunu kupalarla tamamlamak istiyorum. Tabii ki en kısa sürede Türkçe'yi de öğrenmem gerekiyor. Merih, 'Ben Juventus'ta iken sen bana İtalyanca öğretmiştin. Şimdi ben sana Türkçe öğreteceğim' dedi" diyerek sözlerini noktaladı.

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Leonardo Bonucci: Birlikte savaşıp, birlikte kazanacağız
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