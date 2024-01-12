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Giriş Tarihi: 13.1.2024 06:16

Sakarya'da kazanan Göztepe

AA
Sakarya’da kazanan Göztepe

Trendyol 1. Lig'in 18. haftasında Göztepe, deplasmanda Sakaryaspor'u 2-1 yendi.

Sakaryaspor 1 - 2 Göztepe

Stat: Yeni Sakarya Atatürk
Hakemler: Sarper Barış Saka, Samet Özkul, Haydar Avcı

Sakaryaspor: Cihan Topaloğlu, Ali Ülgen (Dk. 59 Oğuz Yıldırım), Bülent Uzun, Rotman (Dk. 73 Simon), Burak Süleyman, Donkor, Murat Cem Akpınar (Dk. 80 Dimitrov), Hasan Kılıç, Roshi (Dk. 46 Kasongo), Del Valle, Erdi Dikmen
Göztepe: Lis, Taha Altıkardeş, Traore (Dk. 67 Ahmet Ildız), Kubilay Kanatsızkuş (Dk. 90 Ümit Akdağ), İsmail Köybaşı, Tarkan Serbest, Doğan Erdoğan, Nielsen (Dk. 90 Heliton), Yalçın Kayan (Dk. 76 Celil Yüksel), Tijanic (Dk. 76 Ramon Pascal), Ogün Bayrak

Goller: Dk. 8 Tijanic, Dk. 78 Ahmet Ildız (Göztepe), Dk. 90+3 Kasongo (Sakaryaspor)
Sarı kart: Dk. 87 Kubilay Kanatsızkuş (Göztepe)

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Sakarya'da kazanan Göztepe
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