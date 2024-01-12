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Giriş Tarihi: 12.1.2024 19:01 Son Güncelleme: 12.1.2024 19:02

Son dakika haberi: Fenerbahçe'den Galatasaray'a cevap! "Kendilerini teraziye bekliyoruz"

Son dakika haberi: Fenerbahçe’den Galatasaray’a cevap! Kendilerini teraziye bekliyoruz

Fenerbahçe, resmi sitesinden yaptığı açıklama ile bugün Galatasaray'ın gerçekleştirdiği basın toplatısında konuşulanlara cevap verdi.

Galatasaray Başkanı Dursun Özbek'in ve ikinci başkan Metin Öztürk'ün ardından Fenerbahçe sosyal medya hesabından Galatasaray'a cevap verdi.

İşte Fenerbahçe'nin açıklaması:

"Galatasaray Spor Kulübü'ne Çağrımızdır

Kendileri için her şey yolunda iken 'itidal çağrıları' yapıp ilk puan kaybında "Sportif AŞ Başkanvekili'nin basın toplantısı yapacağını" duyuran rakibimiz, bugün bir sürprizle Başkanı ve İkinci Başkanının da yer aldığı, üç kişilik -geniş katılımlı- bir basın toplantısı düzenlemiştir.

İlgili toplantının tek odağının, algıların tek hedefinin, ısmarlama sorular soran yönlendirilmiş basın mensuplarının tek paydasının Kulübümüz olması, Fenerbahçemizin büyüklüğünün göstergesidir!

Toplantı boyunca ilk cümleden son cümleye dek neredeyse her söylemlerinde gerçekleri çarpıtan, konuları saptıran, kendilerini akıllı ve tüm kamuoyunu konulardan bihaber zanneden bu yaklaşıma daha önce defalarca kez şahit olduk.
Bu vesileyle samimi olduklarını görmek ve tüm kamuoyuna da bunu göstermelerine fırsat vermek adına kendilerine uzun süredir pek çok kez yaptığımız çağrımızı yineliyoruz:
Fenerbahçe Spor Kulübü olarak tüm hakem kararlarını, sadece bu sezonla sınırlamadan geride kalan dönemleri de kapsayacak şekilde, istedikleri kanalda, istedikleri gazetecilerin istedikleri sorularıyla tüm ülkemizin gözü önünde konuşmaya dördüncü kez davet ediyor; kendilerini teraziye bekliyoruz.

Kulübümüzü altı boş söylemlerle sürekli itham edenlerin, bu çağrımızı tarihi bir fırsat olarak değerlendirmeleri gerektiğini düşünüyoruz.

Bu konuda Fenerbahçe'nin duruşunu ve rakibimizin tutumunu kamuoyunun takdirine bırakıyoruz."

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Son dakika haberi: Fenerbahçe'den Galatasaray'a cevap! "Kendilerini teraziye bekliyoruz"
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