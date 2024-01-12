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Giriş Tarihi: 12.1.2024 09:54 Son Güncelleme: 12.1.2024 10:00

Trabzonspor'da Onuachu şoku! Afrika Kupası'na gidiyor

Trabzonspor’da Onuachu şoku! Afrika Kupası’na gidiyor

Nijerya Futbol Federasyonu, sakatlanan Real Sociedadlı Sadiq Umar'ın yerine Trabzonspor'dan Paul Onuachu'nun milli takıma çağrıldığını açıkladı.

Son olarak Samsunspor filelerini havalandıran ve Trabzonspor ile iyi bir çıkış yakalayan Paul Onuachu, geç de olsa milli takıma gidiyor. Nijerya Futbol Federasyonu, sakatlanan Real Sociedadlı Sadiq Umar'ın yerine Trabzonspor'dan Paul Onuachu'nun çağrıldığını açıkladı.

Başarılı golcü, gelecek hafta oynanacak Trabzonspor - Galatasaray maçında forma giymeyecek. Ayrıca 11 Şubat'a kadar sürecek olan turnuvada Nijerya'nın finale kadar kalması halinde Onuachu, şubatın ilk haftasında oynanacak Beşiktaş derbisinde de forma giyemeyebilir.

Trabzonspor'da Fildişi Sahilli Nicolas Pepe ile Mısırlı Trezeguet de Afrika Kupası için milli takıma çağrılan isimler arasında yer alıyor.

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Trabzonspor'da Onuachu şoku! Afrika Kupası'na gidiyor
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