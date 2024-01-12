Türk futbolunda devrim

12 kamera ile futbolcuların vücutlarının 29 bölgesi takip edilecek, VAR uyarılacak
Futbolun en tartışmalı konularından biri de ofsayt… Bunoktada son yıllardageliştirilenve büyük turnuvalardakullanılarak bu konudakihakem hatalarını en azaindiren yarı otomatik ofsaytsistemi (SAOT), Türk futbolundasahne almaya başlıyor. Bu hafta sonu oynanacak 20. hafta karşılaşmaları ile birlikte Trendyol Süper Lig'de yarı otomatik ofsayt sistemi kullanılacak ve bu konudaki tartışmalar da büyük ölçüde son bulacak. Dünya Kupası, ŞampiyonlarLigi gibi futbolun en üst seviyekiorganizasyonlarındadenenen sistem, bu hafta resmenkullanılacak ve birçokkonudaki ofsayt tartışmasınada nokta koyulacak.
POZİSYON SKORBORDLARDA OLACAK FUTBOLCULARIN vücutlarındaki 29 bölgeyi takip eden sistem, VAR hakemlerine pozisyonu bildiriyor. Sonrasında VAR, orta hakeme kararı söylüyor. STATLARDA 12 özel kamera futbolcuların hareketlerini kaydedecek. Maç topundan saniyede 500 veri ve 50 kare geliyor. 3 boyutlu görüntüleri inceleyen VAR hakemleri kararı orta hakeme iletecek. VAR odası ofsaytı kaçırırsa sistem uyaracak. POZİSYONLARIN statların skorbordlarında da gösterilmesi için hazırlıklar yapılıyor. Kısa süre içinde bu uygulama da başlayacak.
20 STAT HAZIR, HAKEMLERE DERS
Türkiye Futbol Federasyonu, uzun süredir devam eden teknik çalışmaları sonunda tamamladı. FIFA standartlarındayapılan uygulamada SüperLig'de kullanılan 20 stat içinede sistem kuruldu. Kameların yerleştirilmesi ile birlikte denemeler de yapılırken alınan sonuçlar da pozitif oldu. Türk Telekom sponsorluğunda kurulan sistemi yönetecek olan hakemlere de eğitimler verildi. Yapay zeka ile meydana çıkacak olan görüntüleri değerlendirip kolaylıkla ofsayt kararı verecek olan VAR hakemleri bunu orta hakeme aktaracak. İşte bu kritiknoktada tüm hakemlere sistemineğitimi verilirken sahaiçindeki hakemlerle kurulacakirtibat için de net ve birbirlerinianladıktan sonra kararı duyurmauyarısı yapıldı.
SAHADA 11 YABANCI OYNAYABİLECEK: NE YAZDIYSAK O!
SÜPER Lig'de yabancı kuralında değişikliğe gidildi. TFF ile kulüpler arasında yapılan görüşmelerde iki farklı plan ortaya koyuldu: 1) Sahada sınırsız, toplamda 12 yabancı oyuncu, 2) 7+4 kuralı da diğer bir seçenekti. Ama kulüplerin büyük bölümü toplam 12 yabancıdan yana tercih belirtirken TFF de bu isteği kabul etti. İşte yeni sistem: 2024-2025 sezonundan itibaren takip eden ilk üç sezonda yabancı futbolcu sayısı 14'den 12'ye, takip eden sonraki iki sezonda ise 11'e düşürülmüştür. İlk 11'de sınırsız yabancı sahada olabilecek. A TAKIM toplam futbolcu sayısı 30'dan 26'ya düşürüldü. TÜRK Milli Takımı'nda oynamaya uygun 14 futbolcudan ilk üç sezonda en az 2'sinin, sonraki iki sezonda en az 3'ünün kulüp akademisinden yetiştirilmiş olması zorunluluğu getirildi. TÜRK Milli Takımı'nda oynama uygunluğu bulunan 14 futbolcudan en az 5'inin yerli akademilerde yetişmiş olması gerekmektedir. YABANCI transferlerden alınacak fon bedellerinin bir bölümü, yerli oyuncu oynatan kulüplere "yerli futbolcu teşvik fonu" olarak ödenecek.
TÜRKİYE KUPASI'NDA YENİ DÖNEM
TFF, Ziraat Türkiye Kupası'nda yeni sezondan itibaren geçerli olacak formatta değişikliğe gitti. Yapılan açıklamada turnuvanın mali değerini yükseltmeye yönelik atılan adım ile birlikte eleme turları, grup müsabakalarıve final aşamalarındanoluşacak 3etaplı bir organizasyondüzenlenecek.
ŞAMPİYONLAR LİGİ FORMATI Yeni düzenlemede eleme ve final aşamaları tek maçlı eliminasyon sistemine göre oynanacak. 24 takımın 4gruba ayrılacağı ve buradaki müsabakalarönümüzdeki sezon Şampiyonlar Ligi'nde deuygulanacak olan Swiss Sistem'e göre oynanacak. Mevcut statüdeki eleme turlarında seri başı takımın kendi sahasında oynaması kuralı ise yeni statüde uygulanmayacak.
6 TAKIM ÜÇER MAÇ! Gruplara katılım hakkı elde edecek 24 takım, lig ve başarı sırasına göre sıralanarak 3 torbaya ayrılacak. Her torbadan 2'şer kulüp olmak üzere 6 takım bir grubu oluşturacak. Grup içerisinde yer alanher takım A, B ve C torbasından 1'er takımile olmak üzere toplam 3 maç yapacak. Grupmüsabakaları sonucunda ilk 2 sırada yer alankulüpler çeyrek finale yükselecek.
AVRUPA'YA GİDEN DİREKT GRUBA Önümüzdeki sezon ülkemizi UEFA kupalarında temsil edecek 5 takımdoğrudan grup müsabakalarına katılacak. Diğer 19 takım ise eleme turları sonrasında grupta yer alma hakkı elde edecek.