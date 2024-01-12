Türk futbolunda devrim

Futbolun en tartışmalı konularından biri de ofsayt…Bu hafta sonu oynanacak 20. hafta karşılaşmaları ile birlikte Trendyol Süper Lig'de yarı otomatik ofsayt sistemi kullanılacak ve bu konudaki tartışmalar da büyük ölçüde son bulacak.vücutlarındaki 29 bölgeyi takip eden sistem, VAR hakemlerine pozisyonu bildiriyor. Sonrasında VAR, orta hakeme kararı söylüyor.12 özel kamera futbolcuların hareketlerini kaydedecek. Maç topundan saniyede 500 veri ve 50 kare geliyor.boyutlu görüntüleri inceleyen VAR hakemleri kararı orta hakeme iletecek. VAR odası ofsaytı kaçırırsa sistem uyaracak.statların skorbordlarında da gösterilmesi için hazırlıklar yapılıyor. Kısa süre içinde bu uygulama da başlayacak.Türkiye Futbol Federasyonu, uzun süredir devam eden teknik çalışmaları sonunda tamamladı.Kameların yerleştirilmesi ile birlikte denemeler de yapılırken alınan sonuçlar da pozitif oldu. Türk Telekom sponsorluğunda kurulan sistemi yönetecek olan hakemlere de eğitimler verildi. Yapay zeka ile meydana çıkacak olan görüntüleri değerlendirip kolaylıkla ofsayt kararı verecek olan VAR hakemleri bunu orta hakeme aktaracak.SÜPER Lig'de yabancı kuralında değişikliğe gidildi. TFF ile kulüpler arasında yapılan görüşmelerde iki farklı plan ortaya koyuldu:Sahada sınırsız, toplamda 12 yabancı oyuncu, 2) 7+4 kuralı da diğer bir seçenekti. Ama kulüplerin büyük bölümü toplam 12 yabancıdan yana tercih belirtirken TFF de bu isteği kabul etti. İşte yeni sistem:sezonundan itibaren takip eden ilk üç sezonda yabancı futbolcu sayısı 14'den 12'ye, takip eden sonraki iki sezonda ise 11'e düşürülmüştür. İlk 11'de sınırsız yabancı sahada olabilecek.toplam futbolcu sayısı 30'dan 26'ya düşürüldü.Milli Takımı'nda oynamaya uygun 14 futbolcudan ilk üç sezonda en az 2'sinin, sonraki iki sezonda en az 3'ünün kulüp akademisinden yetiştirilmiş olması zorunluluğu getirildi.Milli Takımı'nda oynama uygunluğu bulunan 14 futbolcudan en az 5'inin yerli akademilerde yetişmiş olması gerekmektedir.transferlerden alınacak fon bedellerinin bir bölümü, yerli oyuncu oynatan kulüplere "yerli futbolcu teşvik fonu" olarak ödenecek.TFF, Ziraat Türkiye Kupası'nda yeni sezondan itibaren geçerli olacak formatta değişikliğe gitti. Yapılan açıklamada turnuvanın mali değerini yükseltmeye yönelik atılan adım ile birlikte elemedüzenlemede eleme ve final aşamaları tek maçlı eliminasyon sistemine göre oynanacak.Mevcut statüdeki eleme turlarında seri başı takımın kendi sahasında oynaması kuralı ise yeni statüde uygulanmayacak.katılım hakkı elde edecek 24 takım, lig ve başarı sırasına göre sıralanarak 3 torbaya ayrılacak. Her torbadan 2'şer kulüp olmak üzere 6 takım bir grubu oluşturacak.sezon ülkemizi UEFA kupalarında temsil edecekDiğer 19 takım ise eleme turları sonrasında grupta yer alma hakkı elde edecek.