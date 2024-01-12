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Giriş Tarihi: 12.1.2024

Türk futbolunda devrim

SUAT UMURHAN
Türk futbolunda devrim

12 kamera ile futbolcuların vücutlarının 29 bölgesi takip edilecek, VAR uyarılacak

Futbolun en tartışmalı konularından biri de ofsayt… Bu noktada son yıllarda geliştirilen ve büyük turnuvalarda kullanılarak bu konudaki hakem hatalarını en aza indiren yarı otomatik ofsayt sistemi (SAOT), Türk futbolunda sahne almaya başlıyor. Bu hafta sonu oynanacak 20. hafta karşılaşmaları ile birlikte Trendyol Süper Lig'de yarı otomatik ofsayt sistemi kullanılacak ve bu konudaki tartışmalar da büyük ölçüde son bulacak. Dünya Kupası, Şampiyonlar Ligi gibi futbolun en üst seviyeki organizasyonlarında denenen sistem, bu hafta resmen kullanılacak ve birçok konudaki ofsayt tartışmasına da nokta koyulacak.

POZİSYON SKORBORDLARDA OLACAK
FUTBOLCULARIN vücutlarındaki 29 bölgeyi takip eden sistem, VAR hakemlerine pozisyonu bildiriyor. Sonrasında VAR, orta hakeme kararı söylüyor.
STATLARDA 12 özel kamera futbolcuların hareketlerini kaydedecek. Maç topundan saniyede 500 veri ve 50 kare geliyor.
3 boyutlu görüntüleri inceleyen VAR hakemleri kararı orta hakeme iletecek. VAR odası ofsaytı kaçırırsa sistem uyaracak.
POZİSYONLARIN statların skorbordlarında da gösterilmesi için hazırlıklar yapılıyor. Kısa süre içinde bu uygulama da başlayacak.




20 STAT HAZIR, HAKEMLERE DERS
Türkiye Futbol Federasyonu, uzun süredir devam eden teknik çalışmaları sonunda tamamladı. FIFA standartlarında yapılan uygulamada Süper Lig'de kullanılan 20 stat içine de sistem kuruldu. Kameların yerleştirilmesi ile birlikte denemeler de yapılırken alınan sonuçlar da pozitif oldu. Türk Telekom sponsorluğunda kurulan sistemi yönetecek olan hakemlere de eğitimler verildi. Yapay zeka ile meydana çıkacak olan görüntüleri değerlendirip kolaylıkla ofsayt kararı verecek olan VAR hakemleri bunu orta hakeme aktaracak. İşte bu kritik noktada tüm hakemlere sistemin eğitimi verilirken saha içindeki hakemlerle kurulacak irtibat için de net ve birbirlerini anladıktan sonra kararı duyurma uyarısı yapıldı.




SAHADA 11 YABANCI OYNAYABİLECEK: NE YAZDIYSAK O!
SÜPER Lig'de yabancı kuralında değişikliğe gidildi. TFF ile kulüpler arasında yapılan görüşmelerde iki farklı plan ortaya koyuldu: 1) Sahada sınırsız, toplamda 12 yabancı oyuncu, 2) 7+4 kuralı da diğer bir seçenekti. Ama kulüplerin büyük bölümü toplam 12 yabancıdan yana tercih belirtirken TFF de bu isteği kabul etti. İşte yeni sistem:
2024-2025 sezonundan itibaren takip eden ilk üç sezonda yabancı futbolcu sayısı 14'den 12'ye, takip eden sonraki iki sezonda ise 11'e düşürülmüştür. İlk 11'de sınırsız yabancı sahada olabilecek.
A TAKIM toplam futbolcu sayısı 30'dan 26'ya düşürüldü.
TÜRK Milli Takımı'nda oynamaya uygun 14 futbolcudan ilk üç sezonda en az 2'sinin, sonraki iki sezonda en az 3'ünün kulüp akademisinden yetiştirilmiş olması zorunluluğu getirildi.
TÜRK Milli Takımı'nda oynama uygunluğu bulunan 14 futbolcudan en az 5'inin yerli akademilerde yetişmiş olması gerekmektedir.
YABANCI transferlerden alınacak fon bedellerinin bir bölümü, yerli oyuncu oynatan kulüplere "yerli futbolcu teşvik fonu" olarak ödenecek.

TÜRKİYE KUPASI'NDA YENİ DÖNEM
TFF, Ziraat Türkiye Kupası'nda yeni sezondan itibaren geçerli olacak formatta değişikliğe gitti. Yapılan açıklamada turnuvanın mali değerini yükseltmeye yönelik atılan adım ile birlikte eleme turları, grup müsabakaları ve final aşamalarından oluşacak 3 etaplı bir organizasyon düzenlenecek.

ŞAMPİYONLAR LİGİ FORMATI
Yeni düzenlemede eleme ve final aşamaları tek maçlı eliminasyon sistemine göre oynanacak. 24 takımın 4 gruba ayrılacağı ve buradaki müsabakalar önümüzdeki sezon Şampiyonlar Ligi'nde de uygulanacak olan Swiss Sistem'e göre oynanacak. Mevcut statüdeki eleme turlarında seri başı takımın kendi sahasında oynaması kuralı ise yeni statüde uygulanmayacak.

6 TAKIM ÜÇER MAÇ!
Gruplara katılım hakkı elde edecek 24 takım, lig ve başarı sırasına göre sıralanarak 3 torbaya ayrılacak. Her torbadan 2'şer kulüp olmak üzere 6 takım bir grubu oluşturacak. Grup içerisinde yer alan her takım A, B ve C torbasından 1'er takım ile olmak üzere toplam 3 maç yapacak. Grup müsabakaları sonucunda ilk 2 sırada yer alan kulüpler çeyrek finale yükselecek.

AVRUPA'YA GİDEN DİREKT GRUBA
Önümüzdeki sezon ülkemizi UEFA kupalarında temsil edecek 5 takım doğrudan grup müsabakalarına katılacak. Diğer 19 takım ise eleme turları sonrasında grupta yer alma hakkı elde edecek.

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Türk futbolunda devrim
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