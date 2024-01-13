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Giriş Tarihi: 14.1.2024 01:22

Afrika Uluslar Kupası açılış maçında Fildişi Sahili, Gine-Bissau'yu 2-0 yendi

AA
Afrika Uluslar Kupası açılış maçında Fildişi Sahili, Gine-Bissau’yu 2-0 yendi

Kıtanın en önemli futbol organizasyonu Afrika Uluslar Kupası'ndaki açılış maçında ev sahibi Fildişi Sahili, Gine-Bissau'yu 2-0 mağlup etti.

Afrika Futbol Konfederasyonu (CAF) tarafından bu yıl 34'üncüsü 13 Ocak-11 Şubat tarihlerinde Fildişi Sahili'nde gerçekleştirilen organizasyonun açılış maçında ev sahibi Fildişi Sahili ile Gine-Bissau, Abidjan kentindeki Alassane Ouattara Stadı'nda karşı karşıya geldi.

Fildişi Sahili, Gine-Bissau'yu 4. dakikada Seko Fofana ve 58. dakikada Jean-Philippe Krasso'nun golleriyle 2-0 yendi.

Karşılaşmada, Trabzonspor'un Fildişi Sahilli futbolcusu Nicolas Pepe, 61. dakikada oyuna girdi.

Başlangıçta turnuvanın Haziran-Temmuz 2023'te düzenlenmesi planlanmıştı ancak Batı Afrika'nın yağmur sezonuyla çakışmaması için tarih değiştirildi.

Afrika Uluslar Kupası'nda 24 takım boy gösteriyor. Toplam 6 grupta ilk ikiye giren takımların doğrudan tur biletini aldığı turnuvada, en iyi 4 grup üçüncüsü de son 16 turuna yükselme hakkı kazanacak.

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Afrika Uluslar Kupası açılış maçında Fildişi Sahili, Gine-Bissau'yu 2-0 yendi
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