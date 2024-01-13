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Giriş Tarihi: 13.1.2024

Hakemler ofsayta düşmeyecek!

SUAT UMURHAN
Hakemler ofsayta düşmeyecek!

SABAH Spor’un dün manşetten duyurduğu TFF’nin yeni uygulamasının detayları da belli oldu. 20 statta kurulan kamera sistemi ile birlikte oyuncular 29 farklı noktadan taranacak ve dakikaları bulan ofsayt kararı eskiye göre çok daha kısa süre içinde objektif olarak verilecek

Süper Lig'de ikinci yarı bu hafta oynanacak maçlarla başlarken, Yarı Otomatik Ofsayt Sistemi'nin de devreye gireceği açıklandı. Avrupa liglerinde İtalya'nın ardından Türkiye'de uygulanacak olan sistemle ilgili olarak TFF, resmi sitesinden duyuruyu yaparken detaylar ise şöyle:

PAWEL GİLL EĞİTİM VERDİ

SÜPER Lig maçlarına ev sahipliği yapan stadyumlarda altyapı ve kamera kurulumları tamamlanan, testleri yapılan, TFF VAR Danışmanı Pawel Gill, MHK yetkilileri ve hakemlerle eğitimleri uygulanan Yarı Otomatik Ofsayt Sistemi, Süper Lig'in ikinci devresinin başlangıcı olan 20. hafta maçlarından itibaren kullanılmaya başlanacak.

29 NOKTADAN TARANACAK

STADYUMLARDA bulunan kameralar aracılığı ile iskelet sistemlerinin 29 farklı noktasından taranan futbolcuların görüntüleri eş zamanlı şekilde VAR Merkezi'ne ulaştırılacak.




SANİYELERLE KARAR VERİLECEK

ÇOK kısa sürede taranan görüntü, maçın hakemine VAR monitörü aracılığıyla izletilerek hakemin kısa sürede karar vermesi sağlanacak. Yarı Otomatik Ofsayt Sistemi tarafından taranan görüntü sayesinde oluşan karar, 3 boyutlu animasyon oluşturularak yayıncı kuruluş aracılığıyla maçı izleyenlere de gösterilecek.

FİBER ALTYAPI KATKISI

YARI Otomatik Ofsayt Sistemi, Trendyol Süper Lig kulüplerinin stadyumlarına ve TFF VAR Merkezi'ne Türk Telekom'un güçlü fiber internet altyapısı ve teknoloji desteği ile kuruldu. Uzun yıllardır Türk futboluna destek veren Türk Telekom, ülkemiz futbolunun dijital dönüşümüne ve yeni teknolojilerin Türk futboluna kazandırılmasında önemli rol oynuyor.

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Hakemler ofsayta düşmeyecek!
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