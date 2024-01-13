Hakemler ofsayta düşmeyecek!

SABAH Spor’un dün manşetten duyurduğu TFF’nin yeni uygulamasının detayları da belli oldu. 20 statta kurulan kamera sistemi ile birlikte oyuncular 29 farklı noktadan taranacak ve dakikaları bulan ofsayt kararı eskiye göre çok daha kısa süre içinde objektif olarak verilecek
Süper Lig'de ikinci yarı bu hafta oynanacak maçlarla başlarken, Yarı Otomatik Ofsayt Sistemi'nin de devreye gireceği açıklandı. Avrupa liglerinde İtalya'nın ardından Türkiye'deuygulanacak olan sistemle ilgili olarak TFF, resmisitesinden duyuruyu yaparken detaylar ise şöyle:
PAWEL GİLL EĞİTİM VERDİ
SÜPER Lig maçlarına ev sahipliği yapan stadyumlarda altyapı ve kamera kurulumları tamamlanan, testleri yapılan, TFF VAR Danışmanı PawelGill, MHK yetkilileri ve hakemlerle eğitimleri uygulananYarı Otomatik Ofsayt Sistemi, Süper Lig'inikinci devresinin başlangıcı olan 20. hafta maçlarındanitibaren kullanılmaya başlanacak.
29 NOKTADAN TARANACAK
STADYUMLARDA bulunan kameralar aracılığı ile iskelet sistemlerinin 29 farklı noktasından taranan futbolcuların görüntüleri eş zamanlı şekilde VAR Merkezi'ne ulaştırılacak.
SANİYELERLE KARAR VERİLECEK
ÇOK kısa sürede taranan görüntü, maçın hakemine VAR monitörü aracılığıyla izletilerek hakemin kısa sürede karar vermesi sağlanacak. Yarı Otomatik Ofsayt Sistemi tarafından taranangörüntü sayesinde oluşan karar, 3 boyutluanimasyon oluşturularak yayıncı kuruluş aracılığıylamaçı izleyenlere de gösterilecek.
FİBER ALTYAPI KATKISI
YARI Otomatik Ofsayt Sistemi, TrendyolSüper Lig kulüplerinin stadyumlarına ve TFFVAR Merkezi'ne Türk Telekom'un güçlü fiberinternet altyapısı ve teknoloji desteği ile kuruldu.Uzun yıllardır Türk futboluna destek verenTürk Telekom, ülkemiz futbolunun dijital dönüşümüneve yeni teknolojilerin Türk futboluna kazandırılmasındaönemli rol oynuyor.