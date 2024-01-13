SON DAKİKA FENERBAHÇE HABERİ: Sevenler kavuştu! "Rade Krunic zor zamanların adamı"

Transferde atağa kalkan F.Bahçe, bir hedefine daha ulaştı. Bu sezonun başında Milan ile yapılan görüşmelerde İtalyan kulübünün yüksek bonservis isteği sonrasında gerçekleşmeyen Rade Krunic'in transferi, ara dönemde olumlu sonuçlandı. 30 yaşındaki futbolcu için Milan ile anlaşmaya varıldığı kulübün resmi sitesinden duyurulurken, oyuncu da uçağa biner binmez taraftara mesaj yollayıp "Geliyorum" dedi.

2019-20 sezonunda Milan'a transfer olan ve takımın düzenli oynayan isimleri arasına adını yazdıran Krunic, bu sezon ise teknik direktör Stefano Pioli'nin isteği ile takımda kalmıştı. Ancak son haftalarda hocası ile arası bozulan Bosnalı futbolcu, ayrılık sinyalleri verirken Fenerbahçe de bu fırsatı kaçırmadı ve sezon başında istenen yüksek ücretin çok daha azına deneyimli oyuncuyu kadrosuna kattı.

FISHER: KRUNIC ZOR ZAMANLARIN ADAMI

Ara transferde Rade Krunic'i kadrosuna katan Fenerbahçe'nin yeni transferini Sempre Milan editörü Oliver Fisher'e sorduk… İşte 30 yaşındaki Bosnalı orta saha için öne çıkanlar:

"Krunic, Milan'ın hiçbir zaman parlayan bir yıld-ı zı olamadı fakat teknik direktör Stefano Pioli'nin sahada en güvendiği isimlerin başında geldi. Farklı bölgelerde oynayabildiği için takımda zor zamanların adamı olarak görüldü. Oyunun yönünü değiştiren bir yapısı yok ancak her şeyi düzenli bir şekilde yapan bir futbolcu olarak öne çıkıyor. 10 numara, sağ ve sol kanat gibi hücum yönü de bulunuyor ve Milan'da Pioli ile beraber 6 numaraya evrildi. Verilen görevi en iyi şekilde yapmaya çalışan bir futbolcu. Saha içinde eksi yönleri çok fazla olmayan bir isim olarak öne çıkıyor."