SON DAKİKA TRABZONSPOR HABERİ: Onuachu’nun kaçıracağı maçlar ortaya çıktı

Fildişi Sahili'nin ev sahipliğinde bugün başlayacak Afrika Uluslar Kupası öncesinde Nijerya'da daha önce milli takıma çağrılan Sadiq Umar'ın, sakatlığı nedeniyle kadrodan çıkarıldığı ve yerine Trabzonspor'dan Onuachu'nun çağrıldığı açıklandı.

Trezeguet ve Pepe'den sonra 2.01'lik golcüyle birlikte Bordo-Mavili takımın milli davet alan oyuncu sayısı 3'e yükseldi. Trabzonspor teknik heyeti, bu durumun özellikle hücum hattını olumsuz etkilemesinden çekiniyor. Söz konusu futbolcular en iyi ihtimalle Antalyaspor, Manisa FK (Türkiye Kupası), Galatasaray ve Çaykur Rizespor maçlarında forma giyemeyecek. Takımları gruptan çıkıp, turnuvaya devam etmeleri halinde kaçıracakları maç sayısı daha da artacak.

KAÇIRACAĞI MAÇLAR



Antalyaspor (D)

Manisa FK (Türkiye Kupası)

Galatasaray

Çaykur Rizespor (D)

Kasımpaşa / (Nijerya son 16 turuna kalırsa)

Beşiktaş (D) / (Nijerya çeyrek finale kalırsa)

Hatayspor / (Nijerya finale kalırsa)