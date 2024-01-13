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Giriş Tarihi: 13.1.2024

Testler tamam Meler dönüyor

Testler tamam Meler dönüyor
FIFA kokartlı hakem Halil Umut Meler, Süper Lig'in 15. haftasındaki Ankaragücü-Çaykur Rizespor maçında saldırıya uğramasının ardından 1 aylık ara sonrası İstanbulspor-Konyaspor maçıyla yeniden sahalara dönecek. Tedavisi tamamlanan ve psikolojik destek sürecinden geçirilen Meler, ligde yarın İstanbulspor-Konyaspor maçını yönetecek. Haftaya UEFA seminerine katılacak olan tecrübeli hakemin EURO 2024'te Türkiye'yi temsil etmesi amaçlanıyor. 11 Ocak'ta Ankaragücü eski başkanı Faruk Koca ile iki kişinin saha içinde yumruk ve tekmelerle yaraladığı Meler, iki gün hastanede tedavi görmüştü.

20. HAFTANIN HAKEMLERİ
BUGÜN:
13.30...... Hatayspor-Pendikspor:...Muhammet Ali Metoğlu
13.30.....Ankaragücü-Kasımpaşa:.Ömer Faruk Turtay
16.00.....Başakşehir-Alanyaspor:.........Arda Kardeşler
19.00.....Ç. Rize-Adana Demirspor:.Volkan Bayarslan
19.00.....Beşiktaş-Fatih Karagümrük:.. Mert Güzenge
YARIN:
13.30.....İstanbulspor-Konyaspor:...Halil Umut Meler
16.00.....Samsunspor-Sivasspor:................Burak Şeker
16.00.....Antalyaspor-Trabzonspor:..Bahattin Şimşek
19.00..... G.Antep FK-Fenerbahçe:.T. Kaan Numanoğlu
PAZARTESİ
20.00.....Galatasaray-Kayserispor:.... Atilla Karaoğlan

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