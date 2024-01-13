Testler tamam Meler dönüyor

FIFA kokartlı hakem Halil Umut Meler, Süper Lig'in 15. haftasındaki Ankaragücü-Çaykur Rizespor maçında saldırıya uğramasının ardından 1 aylık ara sonrası İstanbulspor-Konyaspor maçıyla yeniden sahalara dönecek. Tedavisi tamamlanan ve psikolojik desteksürecinden geçirilen Meler, ligdeyarın İstanbulspor-Konyaspor maçınıyönetecek. Haftaya UEFA seminerine katılacak olan tecrübeli hakemin EURO 2024'te Türkiye'yi temsil etmesi amaçlanıyor. 11 Ocak'ta Ankaragücü eski başkanı Faruk Koca ile iki kişinin saha içinde yumruk ve tekmelerle yaraladığı Meler, iki gün hastanede tedavi görmüştü.