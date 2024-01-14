Forvete ya Martial ya Saldanha

Ara transfer döneminin açılmasıyla Leonardo Bonucci ve Rade Krunic gibi önemli takviyeleri takıma monte eden Sarı-Lacivertliler, ayrılma ihtimali bulunan Michy Batshuayi'nin yerini de sağlama almaya çalışıyor. Fenerbahçe'de İngiltere'den Everton ve İskoçya'dan Rangers'tan teklifl er alan Belçikalı golcünün yerine adaylar ise Manchester United'dan Anthony Martial ve Partizan forması giyen Matheus Saldanha.

Öte yandan Kanarya'nın, yüksek maaş yükü olan Batsman için belirlediği bonservis bedelinin ise 5 milyon euro civarında olduğu öğrenildi. Martial'in temsilcileriyle uzun süredir görüşme halinde olan Fenerbahçe Yönetimi, son olarak Brezilyalı yıldız adayı Matheus Saldanha için Partizan'ın kapısını çaldı.