Forvete ya Martial ya Saldanha

Ara transfer döneminin açılmasıyla Leonardo Bonucci ve Rade Krunic gibi önemli takviyeleri takıma monte eden Sarı-Lacivertliler, ayrılma ihtimali bulunan Michy Batshuayi'nin yerini de sağlama almaya çalışıyor. Fenerbahçe'de İngiltere'den Everton ve İskoçya'dan Rangers'tan teklifl er alan Belçikalı golcünün yerine adaylar ise Manchester United'dan Anthony Martial ve Partizan forması giyen Matheus Saldanha.
Öte yandan Kanarya'nın, yüksek maaş yükü olan Batsman için belirlediği bonservis bedelinin ise 5 milyon euro civarında olduğu öğrenildi. Martial'in temsilcileriyle uzun süredir görüşme halinde olan Fenerbahçe Yönetimi, son olarak Brezilyalı yıldız adayı Matheus Saldanha için Partizan'ın kapısını çaldı.
SAMBACI PAZARLIĞI
Sarı-Lacivertliler'in Sambacı golcü için 6 milyon Euro'luk teklifi ne karşın Sırp ekibinin beklentisi ise 10 milyon Euro oldu. Partizan Yönetimi, yaptığı açıklamayla Avrupa'dan teklifl er alan Saldanha'yı 10 milyon Euro'nun altında göndermelerinin söz konusu olmadığını açıkladı. ManU Teknik Direktörü Ten Hag'ın açık şekilde kadroda düşünmediğini ifade ettiği Martial transferinde ise temaslar sürüyor.