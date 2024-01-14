Galatasaray’a sürpriz isim: M’Baye Niang

Galatasaray'ın Sivasspor ile 1-1 berabere kaldığı maçta hücum hattında sakatlığı bulunan Mauro Icardi'nin yokluğu fazlasıyla hissedilirken ilk 11'de forma giyen Halil Dervişoğlu bir kez daha beklentilerin altında kaldı.

Galatasaray'ın diğer forveti Cedric Bakambu ise milli takımda yer alıyor. Bu durum sarı-kırmızılı takımın golcü arayışına itti ve teknik heyetin onayı ile gündeme Türkiye'den tanıdık bir isim alındı: M'Baye Niang. Aslan'ın önümüzdeki günlerde Adana Demir'le masaya oturması bekleniyor. Adana Demirspor Başkanı Murat Sancak ile anlaşma sağlanması halinde Niang'ın takıma kazandırılması planlanıyor.

85 GOL VE 35 ASİSTİ VAR

29 yaşındaki M'Baye Niang, bu sezon Adana Demirspor formasıyla 13'ü ilk 11, 20 maçta forma giydi ve 8 gol ile 2 asist yaptı. Caen, Milan, Montpellier, Genoa, Watford, Torino, Rennes ve son olarak Adana Demirspor formaları giyen M'Baye Niang kariyeri boyunca 363 karşılaşmaya çıkarken 85 gol kaydetti, 35 de asist yaptı. (Fotomaç)