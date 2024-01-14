Hakem Halil Umut Meler’i sevgi gösterisiyle karşıladılar

MKE Ankaragücü yöneticileri de yere düştüğü anda hakem Meler'e tekme atmıştı. Hastanede gördüğü tedavinin ardından taburcu olan ve o günden bu yana herhangi maçta görev almayan Meler, 34 gün sonra sahalara İstanbulspor - Konyaspor maçıyla geri döndü.