Hakem Halil Umut Meler’i sevgi gösterisiyle karşıladılar

Süper Lig'in 20. haftasında İstanbulspor, sahasında Konyaspor ile karşı karşıya geldi. 11 Aralık 2023 tarihinde oynanan MKE Ankaragücü - Çaykur Rizespor maçında hakem Halil Umut Meler, karşılaşmanın bitiş düdüğünü çalmış ve daha sonra sahaya giren MKE Ankaragücü Eski Başkanı Faruk Koca, hakem Halil Umut Meler'e yumruklu saldırıda bulunmuştu.
MKE Ankaragücü yöneticileri de yere düştüğü anda hakem Meler'e tekme atmıştı. Hastanede gördüğü tedavinin ardından taburcu olan ve o günden bu yana herhangi maçta görev almayan Meler, 34 gün sonra sahalara İstanbulspor - Konyaspor maçıyla geri döndü.
Öte yandan seremoni sonrasında İstanbulspor Başkanı Ecmel Faik Sarıalioğlu, Konyaspor Başkanı Ömer Korkmaz ve iki takımın kaptanları, Halil Umut Meler'e çiçek takdim etti.