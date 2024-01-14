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Giriş Tarihi: 14.1.2024 13:36 Son Güncelleme: 14.1.2024 13:44

Hakem Halil Umut Meler'i sevgi gösterisiyle karşıladılar

DHA
Hakem Halil Umut Meler’i sevgi gösterisiyle karşıladılar

Süper Lig’in 15. haftasında 11 Aralık 2023 tarihinde oynanan MKE Ankaragücü - Çaykur Rizespor maçının bitiş düdüğünün çalmasının ardından ev sahibi ekibin eski başkanı Faruk Koca tarafından saldırıya uğrayan ve o günden bu yana görev almayan hakem Halil Umut Meler, sahalara bugün oynanan İstanbulpor - Konyaspor maçıyla geri döndü.

Süper Lig'in 20. haftasında İstanbulspor, sahasında Konyaspor ile karşı karşıya geldi. 11 Aralık 2023 tarihinde oynanan MKE Ankaragücü - Çaykur Rizespor maçında hakem Halil Umut Meler, karşılaşmanın bitiş düdüğünü çalmış ve daha sonra sahaya giren MKE Ankaragücü Eski Başkanı Faruk Koca, hakem Halil Umut Meler'e yumruklu saldırıda bulunmuştu.

MKE Ankaragücü yöneticileri de yere düştüğü anda hakem Meler'e tekme atmıştı. Hastanede gördüğü tedavinin ardından taburcu olan ve o günden bu yana herhangi maçta görev almayan Meler, 34 gün sonra sahalara İstanbulspor - Konyaspor maçıyla geri döndü.

İKİ TAKIM DA ÇİÇEK TAKDİM ETTİ
Taraftarlar, yardımcıları Mustafa Emre Eyisoy ile Kerem Ersoy ile ısınmaya çıktığı sırada Halil Umut Meler'e sevgi gösterisinde bulundu. Meler de taraftarın yanına giderek fotoğraf çektirdi.

Öte yandan seremoni sonrasında İstanbulspor Başkanı Ecmel Faik Sarıalioğlu, Konyaspor Başkanı Ömer Korkmaz ve iki takımın kaptanları, Halil Umut Meler'e çiçek takdim etti.

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Hakem Halil Umut Meler'i sevgi gösterisiyle karşıladılar
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