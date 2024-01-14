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Giriş Tarihi: 14.1.2024 11:26

Pendikspor Başkanı Mahmut Türkoğlu: Umut Nayir için Fenerbahçe ile anlaştık

Pendikspor Başkanı Mahmut Türkoğlu: Umut Nayir için Fenerbahçe ile anlaştık

Süper Lig ekibi Pendikspor, Fenerbahçe'de bu sezon forvet rotasyonunda istediği süreleri bulamayan Umut Nayir'le kiralık olarak anlaştı.

Trendyol Süper Lig ekiplerinden Pendikspor Başkanı Mahmut Türkoğlu, Umut Nayir'in transferi için Fenerbahçe ile anlaştıklarını açıkladı.

Türkoğlu, "Umut Nayir'in kiralık transferi için Fenerbahçe ile anlaştık. Umut'la da anlaştık son detayları konuşacağız. Umut aksilik olmazsa pazartesi aramıza katılacak" dedi.

30 yaşındaki futbolcu, geçtiğimiz yaz Fenerbahçe'ye transfer olmuştu. Umut'un sarı lacivertli takımla 1+1 yıllık daha sözleşmesi bulunuyor. Fenerbahçe'de 13 maça çıkan ve 165 dakika süre alan Umut Nayir'in gol ve asisti bulunmuyor.

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Pendikspor Başkanı Mahmut Türkoğlu: Umut Nayir için Fenerbahçe ile anlaştık
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