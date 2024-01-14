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Giriş Tarihi: 15.1.2024 00:23

Premier Lig'de Manchester United, Tottenham ile 2-2 berabere kaldı

AA
Premier Lig’de Manchester United, Tottenham ile 2-2 berabere kaldı

İngiltere Premier Lig'in 21. haftasında Manchester United, konuk ettiği Tottenham ile 2-2 berabere kaldı.

Old Trafford Stadı'ndaki maçın 3. dakikasında Rasmus Hojlund'un golüyle öne geçen Manchester United, 19. dakikada Richarlison'un golüne engel olamadı ve karşılaşmaya 1-1'lik eşitlik geldi.

Manchester United, 40. dakikada Marcus Rashford'un golüyle ilk yarıyı 2-1 önde kapattı.

Tottenham, 46. dakikada Rodrigo Bentancur'un golüyle maça tekrar eşitliği getirdi ve müsabaka da 2-2 sona erdi.

Bu sonuçla Manchester United 32, Tottenham ise 40 puana yükseldi.

Günün diğer maçında ise ligde şampiyonluk mücadelesi veren takımlardan Aston Villa, deplasmanda Everton ile 0-0 berabere kaldı.

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Premier Lig'de Manchester United, Tottenham ile 2-2 berabere kaldı
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