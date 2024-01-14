Semih Kılıçsoy’a Wolverhampton kancası! Teklif reddedildi

Trendyol Süper Lig'de rakiplerinin arkasında kalan Avrupa'dan ise elenen Beşiktaş kötü geçirdiği dönemi geride bırakmayı hedefliyor. Ara transfer döneminde çalışmalarına hız katan Hasan Arat yönetimi, kadrosunda yer alan futbolculara gelen teklifleri değerlendirmeye aldı.
Performans düşüklüğü ve takım içindeki uyumsuzluk nedeniyle kadro dışı bırakılan futbolcuların yerine gençlere şans tanıyan Beşiktaş'ta 18 yaşındaki Semih Kılıçsoy performansıyla dikkatleri üzerine çekti. Siyah-Beyazlılar'ın yetenekli forvetine Avrupa'dan talipler çıkmaya başladı.
Semih Kılıçsoy için Premier Lig ekiplerinden Wolverhampton devreye girdi. İngiliz kulüp, Beşiktaş'ın kapısını çalarak transfer teklifinde bulundu. Fakat Siyah-Beyazlılar bu teklifi geri çevirdi. (Milliyet)