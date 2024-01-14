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Giriş Tarihi: 14.1.2024 11:35 Son Güncelleme: 14.1.2024 11:44

Semih Kılıçsoy'a Wolverhampton kancası! Teklif reddedildi

Semih Kılıçsoy’a Wolverhampton kancası! Teklif reddedildi

Beşiktaş'ın genç futbolcusu Semih Kılıçsoy, performansıyla Avrupa'nın dikkatini çekti. Premier Lig ekibi Wolverhampton'ın transfer teklifi reddedildi.

Trendyol Süper Lig'de rakiplerinin arkasında kalan Avrupa'dan ise elenen Beşiktaş kötü geçirdiği dönemi geride bırakmayı hedefliyor. Ara transfer döneminde çalışmalarına hız katan Hasan Arat yönetimi, kadrosunda yer alan futbolculara gelen teklifleri değerlendirmeye aldı.

Performans düşüklüğü ve takım içindeki uyumsuzluk nedeniyle kadro dışı bırakılan futbolcuların yerine gençlere şans tanıyan Beşiktaş'ta 18 yaşındaki Semih Kılıçsoy performansıyla dikkatleri üzerine çekti. Siyah-Beyazlılar'ın yetenekli forvetine Avrupa'dan talipler çıkmaya başladı.

Semih Kılıçsoy için Premier Lig ekiplerinden Wolverhampton devreye girdi. İngiliz kulüp, Beşiktaş'ın kapısını çalarak transfer teklifinde bulundu. Fakat Siyah-Beyazlılar bu teklifi geri çevirdi. (Milliyet)

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Semih Kılıçsoy'a Wolverhampton kancası! Teklif reddedildi
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