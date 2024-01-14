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Giriş Tarihi: 14.1.2024 12:58 Son Güncelleme: 14.1.2024 13:10

Son dakika: Samet Akaydin, Panathinaikos'ta

Son dakika: Samet Akaydin, Panathinaikos’ta

Son dakika haberi: Fatih Terim'in teknik direktörlüğünü yaptığı Yunan ekibi Panathinaikos, Fenerbahçe'nin milli futbolcusu Samet Akaydin'i sezon sonuna kadar kiraladığını açıkladı.

Fenerbahçe'nin defans oyuncusu Samet Akaydin, teknik direktörlüğünü Fatih Terim'in yaptığı Yunan ekibi Panathinaikos'a kiralandı. Yeşil-beyazlı kulüp transferi resmi internet sitesinden duyururken, Samet'in kariyeriyle ilgili taraftarlara bilgiler aktarıldı.

Geçtiğimiz sezonun ocak ayında Adana Demirspor'dan Fenerbahçe'ye imza atan Samet, sarı-lacivertliler ile Ziraat Türkiye Kupası şampiyonluğu yaşadı. Milli futbolcu bu sezon Fenerbahçe ile Trendyol Süper Lig'de 6'sı ilk 11 olmak üzere 10 maça çıktı.

29 yaşındaki futbolcu, 2023-2024 sezonu sonuna kadar Panathinaikos forması giyecek.

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Son dakika: Samet Akaydin, Panathinaikos'ta
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